به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح سه‌شنبه در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرکرد با قدردانی از تلاش‌های دولت چهاردهم در عرصه ارتباطات و فناوری و با اشاره به اینکه از لحظات آغازین جنگ رمضان سربازان ملت به صورت آتش به اختیار وارد عمل شدند و آبروی اسلام و ایران را خریدند، اظهار کرد: ملت مبعوث ایران هم شجاعانه قیام و با حضور در میادین و خیابان‌ها و حضور فعال در صحنه، حماسه‌ای جاویدان خلق کردند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه کارگزاران جمهوری اسلامی تلاش دارند تا کارها را به بهترین شکل در این برهه حساس و تاریخی به سرانجام برسانند، ادامه داد: دولت‌ها در مقام رساندن کشور به بالاترین پله‌های تکنولوژی و امکانات هستند و در استان هم تلاش‌هایی صورت گرفته اما نواقصی هم وجود دارد.

فاطمی بیان کرد: در برخی شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری مشکلات ارتباطات وجود دارد مثلاً در روستای مصطفی آباد این نواقص وجود دارد.

وی هوش مصنوعی را از مظاهر پیشرفت و ترقی جامعه دانست و انتظارات مردم را بسیار دانست و گفت: چهارمحال و بختیاری از حیث جغرافیایی محصور بوده و محل آمد و شد قرار نگرفته است اما مردمانی سخت‌کوش، باهوش و ذکاوت دارد همچنان که در دوران‌های مختلف از جمله در دوره مشروعیت برای برطرف ساختن استبداد صغیر، نقش بختیاری‌ها در توسعه سیاسی ایران غیر قابل چشم‌پوشی است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری مهد پرورش بزرگان و مفاخر بسیاری در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی و دینی بوده است، بیان کرد: زیرساخت‌های هوش مصنوعی و فیبر نوری در استان ایجاد شده اما توقعات مردم بالاتر است و انتظار می‌رود عنایت ویژه‌ای به این استان برای توسعه داشته باشند.

فاطمی با اشاره به اینکه بر طبق تأکیدات امام شهیدمان بنای انقلاب اسلامی بر این بود که احکام اسلامی در کشور اجرا شود، تأکید کرد: مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی باید به هر نحوی از این مبنا و اصل صیانت کنند. ما در قبال فرزندان این مرز و بوم مسئول هستیم و در این زمینه بازخواست خواهیم شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه مسئولان و مردم به فضل الهی منسجم و متحد هستند، گفت: باوجود گلایه‌هایی که وجود دارد اما باید مشی رهبر شهیدمان را دنبال کنیم که منادی وحدت و انسجام بودند.