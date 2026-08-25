کشف بیش از ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، روز گذشته هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: راننده کامیون بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشداردهنده، اقدام به فرار کرد که مأموران پاسگاه انتظامی گنو شهرستان بندرعباس در یک عملیات پلیسی موفق به متوقف کردن خودرو شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ادامه داد: مأموران در بازرسی از این کامیون، ۲۶ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط کردند.

مرادی ارزش این محموله قاچاق را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۱۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر تداوم تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس برای مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه دپوی سوخت، قاچاق کالا و مواد مخدر، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.