  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۴

کشف بیش از ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

کشف بیش از ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف ۲۶ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال و توقیف یک دستگاه کامیون کشنده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، روز گذشته هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: راننده کامیون بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشداردهنده، اقدام به فرار کرد که مأموران پاسگاه انتظامی گنو شهرستان بندرعباس در یک عملیات پلیسی موفق به متوقف کردن خودرو شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ادامه داد: مأموران در بازرسی از این کامیون، ۲۶ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط کردند.

مرادی ارزش این محموله قاچاق را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۱۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر تداوم تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس برای مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه دپوی سوخت، قاچاق کالا و مواد مخدر، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 6926928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها