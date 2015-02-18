عکاسان مهر در جشنواره عکس بافت تاریخی «ته ران» برگزیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره عکس بافت تاریخی «ته‌ران» با رویکرد زندگی در محلات قدیم برگزار شد و عکاسان در قالب تورهای گردشگری به بافت تاریخی تهران رفته و عکاسی کردند.

پس از آن از میان ۴۵۰۰ عکس ارسال شده به دبیرخانه جشنواره عکاسی «ته-ران»، ۱۱۰ عکس به انتخاب هیات داوران برای نمایش در بخش نمایشگاهی انتخاب شد و آثار انتخاب شده در خانه هنرمندان از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه به نمایش در آمد.

تا اینکه در روز ۲۹ بهمن آیین اختتامیه آن با حضور احمد مسجدجامعی، عضو شواری اسلامی شهر تهران و دبیر جشنواره، جمال کامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در این مراسم به پنج عکاس که رتبه برتر را به دست آورده بودند جوایزی اهدا شد.

رتبه اول را جاوید تفضلی و رتبه دوم را محمد گنج به دست آورد. ابوالفضل سلمان زاده و اصغر خمسه از عکاسان خبرگزاری مهر نیز به ترتیب رتبه های سوم و چهارم را به دست آوردند. همچنین فرشید کلهر نیز در جایگاه پنجم قرار گرفت.

همچنین از چهار عکاس دیگر نیز همانند ایمان ملکی مقدم، علیرضا احسان فر، کاوه سجودی و مازیار میرالی تقدیر شد.

دومین جشنواره عکاسی بافت تاریخی «ته ران» توسط سازمان زیباسازی شهر تهران و مشارکت کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران و حضور کمیسیون ملی یونسکو ایران، کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم)، خانه هنرمندان ایران و انجمن عکاسان میراث فرهنگی برگزار شد.