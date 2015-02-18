پوستر جدید «انارهای نارس» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «انارهای نارس» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجیدرضا مصطفوی از سوم اسفندماه به اکران درمی آید.

احسان برآبادی که پیش از این طراحی پوستر فیلم «انارهای نارس» را برای پخش بین الملل در فستیوال های جهانی برعهده داشت، پوستر دیگری را در آستانه اکران این فیلم طراحی کرده است.

فیلم سینمایی «انارهای نارس» از سوم اسفند در گروه سینماهای «هنر و تجربه» اکران می شود.

این فیلم پیش از این در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در 2 بخش مسابقه سودای سیمرغ و نگاه نو حضور داشت و نامزد دریافت 2 سیمرغ بلورین نیز بود، همچنین در پخش بین الملل در بخش مسابقه اصلی جشنواره های بین المللی فیلم مسکو و سائوپائولو حضور داشت و مورد تحسین فدراسیون جهانی منتقدان سینمایی (فیپرشی) و هالیوود ریپورتر قرارگرفت.