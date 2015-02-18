پیش نویس قطعنامه روسیه برای اوکراین در شورای امنیت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پیش نویس قطعنامه ای که روسیه بعد از توافقنامه مینسک به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده بود، شب گذشته به اتفاق آرا به تصویب رسید.

هدف روسیه از ارائه این پیش نویس، حمایت از توافقنامه ای است که در هفته گذشته با حضور رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین در مینسک پایتخت بلاروس به امضا رسید تا مقدمه ای باشد برای بازگشت آرامش به مناطق شرقی اوکراین.

هر چند روسیه از این توافقنامه حمایت می کند اما کشورهای غربی که عامل اصلی بوجود آمدن بحران اوکراین هستند تلاش می کنند تا مسکو را عامل شکست احتمالی این توافقنامه معرفی کنند و در همین راستا اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای اعمال تحریم های جدید علیه مسکو در صورت شکست توافقنامه مینسک خبر داده است.

این وضعیت در حالی است که در روزهای گذشته خبرهایی در مورد تبادل آتش میان جدائی طلبان و ارتش اوکراین مخابره شده بود.