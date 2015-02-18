به گزارش خبرگزاری مهر، فرج الله سلحشور در ارتباط با شرایط ساخت آثار سینمایی دینی گفت: اگر توانستیم انسان های صالح را بیابیم كه نسبت به اسلام و سینما شناخت دارند و خودشان عامل به دین هستند، در این شرایط می توان توقع داشت كه سینمای مذهبی راه بیفتد.

وی ادامه داد: هالیوود سینمای خود را به دنیا از جمله به ما تحمیل كرده است. در سینمای هالیوود دروغ محور كار است و آن ها جذابیت های كاذب ذهنی را به عنوان درام وارد فیلم هایشان می كنند. جذابیت های آن ها هم در برهنگی زن ها و یا جلوه های ویژه رایانه ای خلاصه می شود. این مسایل با اعتقادات ما نمی خواند. ما ظاهر دنیا را به دلیل باطنش می خواهیم. ظاهر برای ما ارزش محسوب می شود اما در اندازه های یک پل ارتباطی بین موضوع اصلی كه مد نظر ما است.

فیلم ساز دینی باید خود عامل به دین باشد

وی در ادامه با طرح سوالاتی گفت: آیا فیلم های ما زبان دین هستند؟ چقدر از آثارمان اسلام را تبلیغ می كند؟ اگر توانستیم انسان های صالح را بیابیم كه نسبت به اسلام و سینما شناخت دارند و خودساخته نیز هستند و همچنین خودشان عامل به دین، می توانیم حرف های انسانی در فیلم هایمان بزنیم. در این شرایط می توان توقع داشت كه سینمای مذهبی راه بیفتد. فیلمساز مبلغ دین است و فیلمی دینی است كه این مقوله را ترویج دهد.

سنگ اندازی دشمان نفوذی داخل برای نمایش آثار دینی و ارزشی

سلحشور با اشاره به این كه برخی در مسیر نمایش فیلم های ارزشی سنگ اندازی می كنند، گفت: اگر كمی دقت داشته باشیم متوجه می شویم كه آثار ارزشی به درستی اكران نمی شود. چرا كه افرادی غیر مذهبی در بدنه كار وجود دارند كه نمی گذارند فیلم های ارزشی در جامعه دیده شود. در این شرایط نمی توان كاری كرد كه مخاطبان عام از فیلم های ما استقبال كنند. این افراد در رسانه ملی هم نفوذ پیدا كرده اند و ما نیز در این شرایط باید جمع های خودمان را تقویت كنیم و از داشته های خودمان استفاده كنیم چرا که این گروه ها بنای شان بر مبارزه با جشنواره های دینی و فیلم های مذهبی است.

نهمین جشنواره فیلم كوتاه دینی رویش از ۵ تا ۷ اسفند ماه در پردیس سینمایی آزادی تهران و مراسم اختتامیه آن ۸ اسفند در تالار اندیشه برگزار می شود.