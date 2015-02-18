ایران جزو 4 تیم برتر فوتبال ساحلی جهان است/ بازیکنان خوبی داریم

به گزارش مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مارکو اکتاویو درباره حریفان اصلی ایران در رقابتهای مقدماتی جام جهانی گفت: فوتبال ساحلی در آسیا به یکباره و با سرعت بالا رشد و پیشرفت کرده است. شش تیم با کیفیت در آسیا حضور دارند که به صورت حرفه ای کار می کنند و بدون شک در رقابتهای مقدماتی جام جهانی کارسختی را مقابل آنها خواهیم داشت. تمام تلاشمان را به کار می بندیم که با حریفان خود، از هر کشوری، بجنگیم و پیروز میدان باشیم.

وی در مورد آخرین وضعیت بازیکنان این تیم پیش از شروع مسابقات خاطرنشان کرد: بازیکنان من ذهنی قوی دارند و می‌دانند که هدف ما رسیدن به مسابقات جام جهانی است و از این رو مسئولیت بزرگی بر دوش ما قرار داده شده است. در سه سال گذشته سطح بازیکنان ما به جایگاه خوبی رسیده است و آنها هم به لحاظ تکنیکی و هم تاکتیکی به آمادگی خوبی رسیده اند. آنها از لحاظ ذهنی بیش از پیش آماده شده اند و در حال حاضر و پس از هفت قهرمانی در مسابقات مختلف آسیایی انتظار توجه و حمایت بیشتر را داریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در پاسخ به این سوال که تیم ملی در دوره گذشته این مسابقات تجربه حضور در قطر را داشته و آیا این امر تاثیری بر عملکرد بازیکنان خواهد داشت یا خیر تصریح کرد: از نظر روانشناسی ممکن است، اینطور باشد اما نباید به این مسئله فکر کنیم. شرایط جوی جزئی از روند برگزاری مسابقه است که نقش بسیار کوچکی در نوع برگزاری یک بازی دارد. ما باید آماده باشیم و روی حریفان خود مطالعه داشته باشیم و باید با یک استراتژی قوی و مطلوب بر حریفان خود غلبه کنیم.

وی در مورد استفاده از بازیکنان تیم ملی "ب" در این مسابقات افزود: اولین قدم مهمی که دپارتمان فوتبال ساحلی انجام داد برگزاری لیگی پویا بود. چرا که برای توسعه فوتبال ساحلی نیاز به وجود بازیکن داریم. اکنون حدود ۱۰۰۰ بازیکن درگیر رقابتهای لیگ هستند.

اکتاویو ادامه داد: تشکیل تیم ملی "ب" ایده خوبی بود که آینده تیم ملی بزرگسالان را تامین و تضمین می کند. اما مرتبا بازیکنان این تیم را تغییر خواهیم داد و هر سال استعدادهای جدیدتر و بهتری نسبت به گذشته پیدا می کنیم. باید این فعالیت ادامه داد و نتیجه سرمایه گذاری بر روی جوان ها را در آینده دید. برای ما مهم این است که بسیار سریع پیشرفت کنیم و با استفاده از استانداردهای بین المللی گام برداریم. اکنون تیم ملی ۱۸ بازیکن دارد که ترکیبی از بزرگسالان و چند بازیکنان از تیم ملی "ب" است.

وی اضافه کرد: محمد مردای با رده سنی ۱۷ سال اکنون در کنار تیم ملی بزرگسال تمرین می کند. وی ابتدا در تیم ملی ب حضور داشت اما به دلیل عملکرد مطلوبش و در مدت زمان کوتاهی وارد تیم ملی بزرگسالان شده و شانس حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی را پیدا کرد. مرشدی زاده، اکبری و صادقی از دیگر بازیکنان جوان هستند که هم اکنون تیم ملی بزرگسالان را همراهی می کنند. بدون شک اگر بازیکنی شرایط خوب و عالی برای حضور در کنار بازیکنان بزرگسال را داشته باشد از وی برای شرکت در تمرینات و مسابقات استفاده خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در خصوص عدم کسب نتیجه قهرمانی در مسابقات امارات یادآور شد: در فوتبال همیشه تیمی که یک ریتم خاص داشته باشد و دائما پیروز میدان شود را نداریم. باید این موضوع را درک کنیم. فوتبال نشان داده که در هر هفته شاهد یک نتیجه متفاوت از نتیجه قبلی خود است. در هفته گذشته شاهد شکست ۴ برصفر رئال مادرید برابر اتلتیکو بودیم که یکی از بهترین های جهان است.

وی یادآور شد: مهمترین مساله‌ای که اکنون وجود دارد این است که ایران در فوتبال ساحلی دنیا قابل احترام است و به عنوان چهار تیم برتر دنیا از آن یاد می شود. همانطور که ایران برزیل را برد و یا دو بار روسیه را شکست داد می توانست مقابل این تیم ها شکست بخورد. کسب چنین نتایجی به ما انگیزه میدهد که خود را به سطح بالایی برسانیم و سعی کنیم که بهترین باشیم.

اکتاویو درباره تکرار قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر تاکید کرد: من فقط به رقیبان تیم ایران نگاه می‌کنم. بازی به بازی پیش می‌روم و در هر بازی فقط به آن فکر می‌کنم نه به عنوان قهرمانی. ما برای اینکه به جام جهانی صعود کنیم و قهرمان شویم کار بسیار سختی داریم. همه تیم ها برای پیروزی و رقابتی سنگین پا به میدان می گذارند اما تیم ملی ایران با همه داشته هایش به این مسابقات خواهد رفت.

وی افزود: ما در بانکوک علیرغم اینکه دو بازیکن کلیدی خود را از دست داده بودیم قهرمان شدیم و فکر می‌نم یکی از دلایل این قهرمانی، میدان دادن به جوان‌ترهای تیم بود. ما ثابت کردیم که ایران بازیکنان خوبی دارد. همانطور که در بالا اشاره کردم تیم ملی روی ۱۸ بازیکن نمی چرخد و اگر هر ملی پوشی آمادگی داشته باشد از آن نیز استفاده می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا قصد ندارید با مربیان لیگ فوتبال ساحلی نشست هم اندیشی برگزار کنید، گفت: دوره های آموزشی و نشست های هم اندیشی برای تبادل اطلاعات علم به روز دنیا است و به تیم ها و مربیان کمک بسزایی می کند. مهم است که تبادل اطلاعات و دانش بین مربیان رد و بدل شود. کمیته فوتبال ساحلی چند دوره آموزشی برگزار کرده و هدفمان این است که با برگزاری جلسات شاهد روند رو به رشد تیم های لیگ برتری باشیم. خوشبختانه پیش از شروع لیگ این نشستها برگزار شده و درباره آخرین متددها و روش های ساحلی برای باشگاهها مطالبی را مطرح کرده ایم. امیدوارم این رشد روز به روز روند صعودی خود را طی کند و حرفه ای تر شویم.

وی در مورد راه های پیشرفت فوتبال و فوتبال ساحلی خاطرنشان کرد: می خواهم در مورد کشور امارات و بازیکنانی که در لیگ خود دارد صحبت کنم. اکنون این کشور از بازیکنان خارجی در تیمهای خود استفاده می کند تا بازیکنان داخلی این کشور از تجربیات و نوع بازی آنها نکات علمی و فنی را یاد بگیرند و خود را به سطح بالایی برسانند. اکنون تیم الاهلی از بازیکنان برزیلی استفاده می کند. بازیکنان این کشور از این بازیکنان خارجی یاد می گیرند که چطور حرفه ای باشند و حرفه ای بازی کنند.

اکتاویو افزود: من در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ در فوتبال امارات کار می‌کردم. اکنون به جرات می‌گویم این کشور روند بسیار خوبی برای موفقیت پیش رو دارد. من نیز امیدوارم ایران با تمام مشکلاتی که بر سر راهش قرار دارد، در مسیر موفقیت و رشد قرار بگیرد. باید میزان سرمایه گذاری، مسابقات دوستانه، اعزام ها و بازی‌های تدارکاتی را بهبود دهیم تا تیم‌ها موفق شوند. ایران بازیکنان بسیار خوب و مردمی دارد که همه آنها عاشق فوتبال هستند و این سرمایه بزرگی است که باید از آن استفاده کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: اما برخی مسایل تاثیر گذار باعث می شود، نتوانیم نتیجه دلخواهمان را کسب کنیم. لیگ ما باید پویا باشد تا تیم ملی قوی داشته باشیم. در حال حاضر کشورهای کوچکی مانند امارات، قطر و یا بسیاری دیگر از کشورهای آسیا در حال کار کردن، سرمایه گذاری روی فوتبال پایه و تقویت زیرساختها هستند و این زنگ خطری برای ماست. باید تلاش کنیم و میزان سرمایه گذاری در فوتبال را افزایش دهیم. هرچند مردم ایران عاشق فوتبال هستند اما در فوتبال اگر پول تمام شود، عشق هم تمام می شود.

اکتاویو درباره استفاده از بازیکنان جوان در رقابتهای لیگ برتر گفت: لیگ برتر ایران استفاده از بازیکنان جوان را الزامی کرده که این نشانه‌ای خوب است و تاثیر این تغییرات چهار سال دیگر مشخص خواهد شد. اما در حال حاضر نسبت به دوره های گذشته تغییر زیادی نداشته ایم و این خوب نیست که در لیگ برتر ایران دیگر مانند علی کریمی و علی دایی نمی‌بینیم.

وی در ادامه بیان کرد: باشگاهها باید نگرش خود را تغییر دهند و بازیکنان زیر ۱۵ و زیر ۱۶ سال را تربیت کنند. من تمرینات برخی تیم ها را در رده پایه دنبال می کنم در حالیکه روشهای آنها بسیار قدیمی و سنتی است. اگر از اکنون بر روی تیم ملی زیر ۱۵ سال سرمایه گذاری کنید نتیجه اش را ۴ سال آینده خواهید دید. در ایران پتانسیل های بسیار خوبی وجود دارد و باید از این پتانسیل ها به درستی استفاده کرد.

سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی ادامه داد: زمانی که در بزریل کمپ تمرینی برگزار کردیم، شاگردانم را زیر نظر داشتم. به خودم گفتم واقعا اینها بازیکنان ایران هستند؟ چه بازیکنانی خوبی در تیم ملی وجود دارند! من روش هایی را برای رشد این بازیکنان پیاده کردم و در نهایت شاهد پیشرفتشان هستم.

وی افزود: معتقدم در فوتبال باید روش های تمرینی تغییر کند تا شاهد رشد بازیکنان باشیم. روش بازی و تکنیک بازیکنان فوتبال ایران مانند تیم های آمریکای جنوبی است و آنها به لحاظ تکنیکی بسیار خوب و در سطح بالا هستند، اما باید روش های آموزشی در فوتبال پایه تغییر کند.

اکتاویو در ادامه در خصوص اینکه تغییر روش وظیفه فدراسیون است یا باشگاهها، گفت: شروع کار باید از فدراسیون فوتبال باشد تا یکسری اتفاقات اتوماتیک وار حل شود. فدراسیون باید روشی را برای باشگاه‌ها طراحی کند تا باشگاهها طبق آن پیش بروند. همان روندی که کشور امارات برای باشگاههایش در پیش گرفت. این کشور از تیم های زیر ۱۵ سال خود در باشگاه ها و پس از آن در تیم ملی آغاز کرد و چند سال بعد نتیجه اش را دید. باید قوانینی را وضع کنیم تا باشگاهها متقاعد شوند و نه به اجبار، کاری را انجام دهند.

وی یادآور شد: فدراسیون تا حدودی می تواند کار، سرمایه گذاری و یا برنامه ریزی کند. اما باشگاهها نقش اصلی را برای تربیت بازیکنان در رده‌های پایه دارند. مدل تیم بارسلونا را اکنون ببینید. یکی از بهترین مدل‌هایی است که می‌توان نگاهی اجمالی به آن داشت. آنها از مدارس فوتبال شروع کردند. مدارسی که آموزش‌های اساسی دارند و بازیکنان را در سنین پایه به خوبی آموزش می‌دهند.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی ایران ضمن تشکر از فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون و دپارتمان فوتبال ساحلی تلاش بسیار خوبی برای برگزاری مسابقات لیگ و اردوهای تیم ملی انجام داده که از آنها تشکر می کنم و البته باز تکرار می کنم که نیاز به توجه بیشتر داریم تا بتوانیم به افتخارات این رشته در ایران ادامه دهیم.