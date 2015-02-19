به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در جمع طلاب و روحانیون بسیجی سراسر کشور در سالن امام خامنه‌ای حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع)، ضمن گرامیداشت ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ملت ایران در ۲۲ بهمن ثابت کردند که همچنان پای انقلاب ایستاده‌اند و تهدیدات و تحریم‌ها تأثیری بر روحیه انقلابی آنها نخواهد داشت.

وی حفاظت از انقلاب و شناخت مردم و نظام و اهداف نظام و برنامه‌های دشمن را رسالتی بر دوش همگان معرفی کرد و گفت: در این میان، روحانیت وظیفه‌ای خطیرتر و حساس تر نسبت به انقلاب دارد.

امام جمعه قم با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره مبارکه توبه گفت: اهم اوصافی که در زندگی ما طلاب و بسیجیان باید وجود داشته باشد، در این آیه بیان شده است، که از جمله آنها، «التائبون» است؛ طلبه بسیجی باید اهل توبه باشد. انسان بر اساس فطرت به سمت بندگی خدا حرکت می کند، ولی به دلیل وجود انحرافات، از مسیر فطری خود جدا می‌شود که برای این بازگشت باید توبه کند.

وی با اشاره به دیگر ویژگی‌های مؤمنان تصریح کرد: عبادت خداوند، به جای آوردن حمد و سپاس خدا، سفر به سوی خدا و در راه خدا و اهل رکوع و سجده بودن، از دیگر ویژگی‌های انسان‌های مؤمن است.

حجت الاسلام سعیدی، امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر ویژگی‌های مؤمنان عنوان کرد و گفت: کسانی که در راه انقلاب مجاهدت می‌کنند، باید در راستای ادای مسئولیت خود، دین را به طور کامل عمل کنند. برخی اهل نماز و روزه و... هستند، ولی حاضر نیستند امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی با بیان این که حداقل امر به معروف و نهی از منکر، تذکر لسانی است، گفت: برخی برای امر به معروف و نهی از منکر حاضرند دعوا هم بکنند ولی نمی‌نشینند و با زبانی خوش با افراد سخن گفته و آنها را راهنمایی کنند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دهد که انسان تنها به فکر خود نیست، بلکه به فکر جامعه و مردم نیز هست. خداوند در سوره مبارکه توبه بیان می‌دارد، کسانی که دارای این ویژگی‌ها هستند، حافظان حدود الهی هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما نمی‌توانیم نسبت به عشیره خود بی‌تفاوت باشیم و ادعای حفاظت از حدود الهی را داشته باشیم. طلبه بسیجی حافظ حدود الهی است که خداوند به حاظفان حدود الهی بشارت داده است.

حجت الاسلام سعیدی با بیان این که هر کس در دنیا به لباسی مزین است و در کاری اشتغال دارد، افزود: حال که لباس سربازی امام زمان(عج) را بر تن داریم، باید در عمل نیز به شرایط سربازی حضرت ولی عصر(عج) ملتزم باشیم.