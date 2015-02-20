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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

نشر الکترونیک ایرانداک تا نیمه نخست اسفند به پایان رسید

نشر الکترونیک ایرانداک تا نیمه نخست اسفند به پایان رسید

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات اعلام کرد که تا نیمه نخست اسفندماه متن کامل همه کتاب‌های خود را که تا پایان سال ۱۳۹۲منتشر شده به صورت الکترونیکی در دسترس همگان قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای بهره‌مندی بیشتر جامع علمی کشور از دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه، پروژه نشر الکترونیکی کتاب‌های خود را به پایان رساند.

دکتر محمود بابایی معاون پژوهش پژوهشگاه و مجری این پروژه در این باره گفت: در گام نخست، نزدیک  به ۲۰۰ عنوان کتاب در پایگاه وب ایرانداک به‌صورت تمام متن و رایگان در قالب‌های «پی. دی‌. اف» و «ایی‌.پاب» منتشرشده است و تا نیمه نخست اسفند ماه نیز متن کامل همه کتاب‌های این پژوهشگاه در قالب این پروژه در دسترس همگان گذاشته خواهند شد.

عضو هیئت علمی ایرانداک تصریح کرد: این مجموعه، نخستین کتاب‌های ایرانداک را از آغاز کار خود (سال ۱۳۴۸) تاکنون در بر می‌گیرد که برخی از آنها، تنها جنبه آرشیوی دارند.

وی افزود: بر پایه سیاست نشر الکترونیکی پژوهشگاه، این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

بابایی خاطرنشان کرد: در ارائه برونداد‌های این طرح، به دسترسی آسان و سریع به فایل تمام‌متن کتاب‌ها با توجه به امکانات فنی موجود کاربران ایرانی توجه شده است و برای این منظور، پردازش‌هایی شامل افزودن فراداده، بوک‌مارک، و پیوندهای فرامتنی فهرست مندرجات در فایل‌ها اعمال شدند که این پردازش‌ها آسانی دسترسی و کاربرد کتاب‌ها را در پی داشته است.

وی تاکید کرد: با توجه به امکانات موجود، بیشتر کتاب‌هایی که در دهه گذشته منتشرشده‌اند، با قالب استاندارد «ایی. پاب» نیز در دسترس قرارگرفته است که با توجه به امکانات و نوع نرم‌افزار مشاهده این قالب فایلی، می‌توان از قابلیت‌های آن بهره برد.

این مجموعه در نشانی ebooks.irandoc.ac.ir در دسترس است.

کد مطلب 2501188

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