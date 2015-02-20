نشر الکترونیک ایرانداک تا نیمه نخست اسفند به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای بهره‌مندی بیشتر جامع علمی کشور از دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه، پروژه نشر الکترونیکی کتاب‌های خود را به پایان رساند.

دکتر محمود بابایی معاون پژوهش پژوهشگاه و مجری این پروژه در این باره گفت: در گام نخست، نزدیک به ۲۰۰ عنوان کتاب در پایگاه وب ایرانداک به‌صورت تمام متن و رایگان در قالب‌های «پی. دی‌. اف» و «ایی‌.پاب» منتشرشده است و تا نیمه نخست اسفند ماه نیز متن کامل همه کتاب‌های این پژوهشگاه در قالب این پروژه در دسترس همگان گذاشته خواهند شد.

عضو هیئت علمی ایرانداک تصریح کرد: این مجموعه، نخستین کتاب‌های ایرانداک را از آغاز کار خود (سال ۱۳۴۸) تاکنون در بر می‌گیرد که برخی از آنها، تنها جنبه آرشیوی دارند.

وی افزود: بر پایه سیاست نشر الکترونیکی پژوهشگاه، این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

بابایی خاطرنشان کرد: در ارائه برونداد‌های این طرح، به دسترسی آسان و سریع به فایل تمام‌متن کتاب‌ها با توجه به امکانات فنی موجود کاربران ایرانی توجه شده است و برای این منظور، پردازش‌هایی شامل افزودن فراداده، بوک‌مارک، و پیوندهای فرامتنی فهرست مندرجات در فایل‌ها اعمال شدند که این پردازش‌ها آسانی دسترسی و کاربرد کتاب‌ها را در پی داشته است.

وی تاکید کرد: با توجه به امکانات موجود، بیشتر کتاب‌هایی که در دهه گذشته منتشرشده‌اند، با قالب استاندارد «ایی. پاب» نیز در دسترس قرارگرفته است که با توجه به امکانات و نوع نرم‌افزار مشاهده این قالب فایلی، می‌توان از قابلیت‌های آن بهره برد.

این مجموعه در نشانی ebooks.irandoc.ac.ir در دسترس است.