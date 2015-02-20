آغاز صادرات ماهی و میگو به روسیه / تفاهمنامه ۹۷۰ میلیون دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق بازرگانی مازندران، مهدی سنایی امروز در جمع تجار و بازرگانان مازندران در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو اظهار داشت: سفر هیئت تجاری مازندران به روسیه برای ما دارای اهمیت فراونی بود.

وی تصریح کرد: با توجه به شناختی که از مازندران دارم، این استان دارای ظرفیت مناسبی برای حضور در روسیه دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با اشاره به سابقه تاریخی ارتباط بین مازندران، گیلان و روسیه خاطر نشان کرد: ارتباط این سه استان در مدتی از دوره تاریخی به دلیل شرایط سیاسی خاص خراب شد ولی در حال حاضر باید برنامه‌ برای توسعه روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه برنامه ریزی برای حضور تجار، بازرگان، دانشجو و معلم برای توسعه روابط دو کشور برای توسعه ارتباط دو جانبه موثر است، خاطر نشان کرد: با توجه به اراده‌ای که بین دولت‌های دو طرف به وجود آمد شرایط باید در سطوح پایین برای گسترش روابط نیز فراهم شود.

سنایی با بیان اینکه تحولات جدی در روابط دو کشور در جریان است، افزود: بعد از تحریم ظالمانه بر علیه کشور ما حجم مبادلات تجاری کشور ما کاهش پیدا کرد، از طرفی در مناطق بین المللی روابط ما رو به رشد است، علاوه بر توسعه روابط بین المللی حجم مبادلات تجاری خیلی مهم است و قدم‌های نیز در این زمینه برداشته شد.

تفاهم ۹۷۰ میلیون دلاری اجرایی می شود

وی در ادامه به اقدامات انجام شده برای توسعه روابط تجاری با روسیه نیز اشاره کرد و گفت: یاداشت تفاهم اقتصادی ۹۷۰ میلیون دلاری، برنامه ریزی برای تکیمل نیروگاه بوشهر، پیگیری برای توسعه راه آهن از جلمه اقدامات انجام شده برای توسعه تجاری با روسیه بود که تلاش داریم در سال ۹۴ این موارد اجرایی شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به بازار مناسب روسیه برای دریافت محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: روسیه در سال ۲۰۱۳ محصولات مورد نیاز کشاورزی خویش را از لهستان وارد می کرد که حجم مبادلات آن ۴۰ میلیارد دلار بود که در حال حاضر متوقف شد.

وی بیان داشت: با رایزنی انجام شده برای اولین بار مجوز صادرات میگو و ماهی به روسیه از سر گرفته شد و ۱۹ شرکت در این حوزه مجوز صادراتی در یافت کردند و اقدامات لازم برای صادرات محصولات دامی و لبنیاتی در دستور کار است.

سنایی اضافه کرد: هفته آینده یک گروه نظارت بر تولید مواد لبنی از روسیه عازم کشور هستند، در ارتباط با تعرفه گمرکی روسیه برای هیچ کشوری تعرفه پایین ندارد و تنها کشورهای سی آی اس برای مبادله با روسیه از معافیت تجاری برخوردار هستند.

وی یادآور شد: این کشور با چین بیش از ۸۰ میلیارد دلار و با اروپا بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری دارد ولی تعرفه گمرکی از این کشورها دریافت می شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه بیان داشت: در حوزه کاهش تعرفه گمرکی اقداماتی را در دستور کار داریم که رفع این مشکل در برنامه کاری قرار دارد و مقدمات کاهش تعرفه گمرکی نیز در دست اقدام است.

وی درباره نقل و انتقال پول نیز گفت: با حضور هیئت مدیره بانک ملی در روسیه این موضوع نیز پیگیری و برای انتقال پول از روسیه به ایران مشکلی وجود ندارد ولی از ایران با محدودیت انجام می شود.

سنایی تاکید کرد: سفارت ایران در روسیه برای حمایت از توسعه تجارت و بازرگانان ایرانی تلاش می کند.

وی در ادامه با اشاره به اعلام آمادگی مسئولان روسیه برای ایجاد واحدهای تولید مرغ در این کشور گفت: بانک‌های روسیه در زمینه تولید مرغ تسهیلات مناسبی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایان تاکید کرد: برای توسعه مناسبات مذارکرات به صورت جدی و مستمر پیگیری شود.

ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران نیز با بیان اینکه مازندران ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه تجاری با روسیه دارد و با اشاره به توانمندی مازندران در زمینه خدمات فنی و مهندسی برای حضور در روسیه، تصریح کرد: عزم جدی برای حضور در بازار روسیه در استان وجود دارد.

ربیع فلاح استاندار مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: ظرفیت مناسب تولید در مازندران وجود دارد، برنامه‌ریزی برای صادر محور کردن تولیدات در استان انجام شد و تامین نیاز داخلی و نیز حضور در بازار کشورهای هدف را به صورت جدی پیگیری می کنیم.

فلاح با اعلام اینکه علاقمندی برای حضور در بازار روسیه در مازندران وجود دارد، افزود: حضور بخش خصوصی در این زمینه باید جدی تر باشد و اتاق بازرگانی مازندران نیز باید حضور فعال و مثتمر داشته باشد.

راه اندازی پروازهای هوایی مازندران و آستاراخان

وی در ادامه با اعلام اینکه بنادر مهمی برای توسعه تجارت دریایی در استان وجود دارد، گفت: یکی از برنامه‌های جدی ما در این سفر پیگیری برای راه اندازی پرواز هوایی از آستارخان به مازندران است که بخش خصوصی فعال نیز در این زمینه معرفی شد و راه اندازی پرواز هوایی بین مازندران وآستاراخان تا اواسط اردیبهشت انجام می‌شود.

وی درباره رفع مشکلات بازرگانان در آستارخان گفت: با راه اندازی سرای تجاری تلاش داریم که مشکلات تجار و بازرگانان در این زمینه رفع شود و این سرای تجاری به عنوان هماهنگ کننده بین تجار مازندران و تامین نیازمندی‌های روسیه فعالیت کند.

فلاح در ادامه افزود: برای توسعه مناسبات اجتماعی نیز برپایی مسابقات مختلف ورزشی در دستور کار قرار گرفت و این موضوع در کمسیون مشترک مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی درباره اقدامات انجام شده برای توسعه فعالیت گردشگری دو طرف نیز گفت: شرایط مناسبی برای توسعه گردشگری وجود دارد، زمینه حضور طرف روسی برای توسعه گردشگری باید فراهم شود، یکی از برنامه‌ ریزی‌ها راه اندازی برای برقراری گردشگری دریایی است.

استاندار مازندران در پایان گفت: برای رفع موانع و مشکلات در حوزه تجارت با آستارخان پیگیری مشکلات و موانع به صورت هر یک ماه یکبار انجام می‌شود و اتاق بازرگانی به عنوان مسئول مستقیم مشکلات و موانع را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام می کند.