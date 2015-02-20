گروه های تکفیری بزرگترین فتنه علیه دین مبین اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: گروه های تکفیری از جمله گروه داعش که به وسیله غربی های به وجود آمده است بزرگترین فتنه بر علیه دین مبین اسلام به شمار می رود.

وی با اشاره به توطئه های بی پایان دشمن بر علیه دین مبین اسلام یادآور شد: گروه تروریستی داعش بزرگترین فتنه در جهان اسلام است و نابودی این غده سرطانی با اتحاد و انسجام بین اقوام و مذاهب اسلامی میسر خواهد شد.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی که دشمن نتوانست از شیوه های دیگر به آموزه های دینی و اسلامی ضربه بزند امروز می خواهد با استفاده از خود دین و تحریف آن به مقابله با اسلام بپردازند.

وی با اشاره به هجمه های بی پایان دشمنان نسبت به جوانان در کشورمان یادآور شد: هجمه های فرهنگی و اجتماعی علیه سلامت جسمی و روانی جوانان مسلمان همچنان ادامه دارد و به همین دلیل ما باید هوشیاری خود را در این زمینه حفظ کنیم.

ماموستا خدایی به نقش و جایگاه جوانان در انقلاب اسلامی ایران و اقتدار بیش از پیش نظام اشاره کرد و اظهار داشت: جوانان نیروی پیش برنده جامعه برای رسیدن به قله های عظیم اقتدار و عزت نظام و انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: بدون شک نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر کشوری بوده و دشمنان به خوبی می دانند که با تضعیف جسمی و روانی جوانان می توانند مقاصد شوم خویش در کشور را عملیاتی کنند.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: هر چند که رسانه های کشور در خصوص مضرات مصرف سیگار و مواد مخدر همواره هشدار داده اند اما متأسفانه به دلیل حجم گسترده رسانه ای و تبلیغاتی دشمنان و کم کاری دستگاه های متولی امور فرهنگی و اجتماعی شاهد صدمات بسیاری در این حوزه هستیم.

وی افزود: البته بیشترین آسیب ها از بی توجهی خانواده ها و عدم آموزش های لازم به جوانان ناشی شده و باید دستگاه های متولی امر در این خصوص برنامه ریزی منسجم نمایند.

ماموستا خدایی در بخشی دیگر از خطبه های نماز جمعه این هفته بر ضرورت توجه بیش از پیش مسلمانان به مبحث امنیت و آرامش اجتماعی و هوشیاری همه جانبه در برابر توطئه های دشمنان در منطقه تأکید کرد و گفت: هم اکنون دشمنان با تجهیز گروه های تکفیری و تندرو به جنگ با مسلمانان آمده اند.

وی در پایان سخنان خود در خطبه های امروز نماز جمعه سنندج یادآور شد: حفظ بصیرت در راستای مقابله با توطئه های دشمن و همچنین توجه به ترویج آموزه های دینی و ارزشهای اسلامی باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد و ما در هر زمانی باید آمادگی لازم برای مقابله با دشمن را داشته باشیم چرا که توطئه های دشمنان اسلام پایانی ندارد.