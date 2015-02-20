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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۲۸

بر اساس نظرسنجی جدید؛

روس ها تهدید غربی ها درباره حمله به روسیه را جدی می دانند

روس ها تهدید غربی ها درباره حمله به روسیه را جدی می دانند

نتایج یک نظرسنجی جدید در روسیه نشان می دهد که ۶۸ درصد از مردم این کشور حمله کشورهای غربی به روسیه را یک تهدید واقعی می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نتایج این نظرسنجی که توسط موسسه دولتی VISIOM انجام شده نشان می دهد ۴۹ درصد از مردم روسیه معتقدند وضعیت ارتش روسیه در شرایط خوبی قرار دارد. 

در این نظرسنجی، هزار و ۶۰۰ نفر از ۱۳۲ شهر روسیه شرکت داشتند و ۶۸ درصد شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که تهدید کشورهای غربی برای حمله به روسیه تهدیدی واقعی است. 

این وضعیت در حالی است که در سال گذشته ۵۲ درصد از مردم روسیه معتقد بودند که حمله نظامی به کشورشان یک تهدید جدی است. 

بر همین اساس در سال گذشته ۴۲ درصد از مردم روسیه معتقد بودند که اصلا چیزی با عنوان تهدید نظامی علیه روسیه وجود ندارد اما در سال جاری این میزان به ۲۸ درصد رسیده است. 

در یک سال گذشته روسیه به سبب تقابل با غرب بر سر اوکراین با فشار بی سابقه ای از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی مواجه شده و حتی آمریکا تعداد نیروهای خود در کشورهای حوزه بالتیک را برای مقابله با تهدیدهای احتمالی روسیه افزایش داده است.  

کد مطلب 2501539
عبدالحمید بیاتی

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