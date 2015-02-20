پاسخ صریح به منتقدان دولت/ قانون و شرع را رعایت کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر گفت: موسیقی ایران هنر ریشه داری است که همواره همراه مردم بوده است. موسیقی زبان آفرینش و نشان دهنده آفریننده زیبایی ها بوده که این زیبایی ها را خدا هدیه داده است.

وی گفت: کار هنرمند موسیقی، شنیدن اثر موسیقایی است که گاهی آنچنان تاثیر می گذار که غم ها را تبدیل به شادی و رذیلت ها را به فضیلت تبدیل می کند. ما همیشه حضور معنویت شرقی را همراه در موسیقی ایرانی می بینیم. گونه های مختلف موسیقی و گرایشات به این هنر والا چنین مفاهیم ارزشمندی دارد که باید به عنوان دستاورد بزرگ سه دهه گذشته از آن یاد کنیم.

جنتی ادامه داد: یکی از منابع غنی همه موسیقیدانان ما اشعار بلند شاعران نامداری است که ملت ما به آنها افتخار می کند و همین طور شاعران معاصری که امروز ترانه و تصانیف بسیاری را می سرایند و هنرمندان ما از این ترانه ها به بهترین شکل استفاده می کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت های خود به موسیقی پاپ اشاره کرد و گفت: موسیقی پاپ نیز از این قاعده ای که به آن اشاره کردم مستثنی نبوده و در این مدت رشد چشمگیری داشته است. حال می گویم که جشنواره فقط جشنواره نیست بلکه جریان پویایی است که موسیقی این سال ها را زنده نگهداشته است و لازم است همه اهالی موسیقی و دست اندرکاران آن با همدلی و تداوم به استمرار این جریان همت کنند.

وی بیان کرد: جشنواره فرصتی غنی برای استفاده ظرفیت ها و توانایی در جامعه هنری و همچنین رشد این استعدادها است. تفاوت چشمگیری که جشنواره سی ام با دوره های قبل داشت تلاش برای کشف استعدادهای جوان در دو بخش کلاسیک و استعدادهای درخشان بود. ضمن اینکه در این میان می توان به حضور قابل توجه بخش بین الملل و حضور پررنگ موسیقی نواحی اشاره کرد که فرصت خوبی را برای جشنواره موسیقی فجر در کنار برگزاری کنسرت های شهرستانی این رویداد هنری فراهم کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: نکته ای که دکتر ریاحی مبنی بر پیشنهاد تشکیل کانون موسیقیدانان جوان ارائه کرد به طور حتم مورد توجه ما است و ما از آن حمایت خواهیم کرد تا هم اساتید و هم نیروهای جوان در آنجا حضور داشته باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ماجرای ارکسترها نیز گفت: در زمینه ارکسترها شما دیدید که سال گذشته آقای روحانی در همین تالار قول داد که ارکستر ملی و سمفونیک را احیا کند. واقعیت امر هم این است که هم من و هم آقای مرادخانی در طول این یکسال تلاش کردیم که این ماجرا محقق شود اما یک بخش عمده این اتفاق مالی و اعتباری بود چرا که هنرمندان گذشته این ارکستر مطالباتی داشتند که باید هر چه زودتر پرداخت می شد. البته ما در این مورد بارها و بارها در هیات دولت رایزنی کردیم و حتی درباره احیای ارکسترها نیز برای تامین منابع مالی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رایزنی هایی را انجام دادیم که نهایتا 40 درصد آن بودجه ای که در نظر داشتیم فعلا به ما اختصاص داده شده است.

جنتی تاکید کرد: قسمت دیگر مشکل ارکسترها نیز مسائل فنی بود. تلاش معاونت هنری بر این بود که برای این ارکسترها رهبری بیاید که مورد قبول باشد. خوشبختانه باید اعلام کنم که قدم های مورد نظر در این راستا برداشته شده و ما تا پایان امسال شاهد اجرای ارکستر سمفونیک تهران خواهیم بود. تلاش ما این است که در زمینه ارکستر ملی هم بتوانیم تا دو یا سه ماه آینده کارها را به مرحله نهایی برسانیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه دولت و وزارت ارشاد با رعایت همه موازین از هنرمندان موسیقی با تمام توان حمایت می کند تصریح کرد: متاسفانه برخی گروههای سیاسی که با دولت تدبیر و امید مشکل دارند تلاش می کنند که از احساسات مذهبی مردم و با طرح مسائل تحریف شده، دروغ و جعلی، احساسات مردم متدین را تحریک کنند اما باید بگویم که وزارت ارشاد با استفاده از ادبیات هنرمندان در این زمینه سعی کرده قانون و شرع دین را رعایت کند.

وی ادامه داد: همه آنچه که از طریق مجموعه وزارت ارشاد در تهران و شهرستانها اجرا می شود برنامه هایی دارای مجوز است که اولا اشعار آن به لحاظ محتوایی در یک شورا بررسی می شود که تمامی آثار کارهای فاخری باشند. این ماجرا در زمینه آهنگ و اجرای برنامه نیز وجود دارد بنابراین کنسرت هایی که اجرا می شود همه موازین را رعایت کرده و ما وظیفه می دانیم که هر کنسرتی که اجرا می شود تسلیم گروههای خودسر نشود.

وی گفت: همه اینها عموما عناصر نورسیده ای هستند که اطلاعات ما از نظر مذهب و هنر و موسیقی بیشتر از آنها است. همین اخیرا جنجالی هایی پیرامون این موضوع داریم که وزارت ارشاد مجوز تک خوانی داده و اسلام از دست رفت که باید بگویم ما اگر مجوز بدهیم پای آن می ایستیم و اعلام می کنیم ولی چرا به دروغ مردم متدین را بی جهت علیه دولت تحریک کنیم.

جنتی بیان کرد: من واقعا نسبت به همه مراجع احترام قائلم و دغدغه های آنان را به خوبی می دانم و این را هم می دانم که اظهار نظر این نظرات بر اساس دین و شرع است ولی خدمت آنها می گویم که ما تمام توان خود را بکار گرفته ایم که همه موازین را رعایت کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: من برق شور و هیجان به هنر را می بینم و آن را نشانه پاکی و صداقت شما برای پیشرفت هنر می دانم.