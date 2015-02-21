لطیفی «اسب سفید پادشاه» را به علی حاتمی تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین شب از اسفند ماه امسال، چهره‌های آشنای هنری و مطبوعاتی به تماشای فیلم جدید لطیفی نشستند که در جشنواره فیلم فجر 33 فرصت نمایش پیدا نکرد.

مراسم ساعت 19:30 با اجرای صبا راد آغاز شد که با شوخ طبعی خاص خود حاضران را لحظاتی به وجد آورد تا ثابت کند در تلویزیون دایره محدودیت ها دست او را برای اجرایی جذاب و مخاطب پسند، بسته است. او ضمن ارائه خلاصه‌ای از داستان فیلم، از کسانی که در سالن بودند خواست تا اگر عاشق هستند دست خود را بالا ببرند و زمانی که با تعداد اندکی مواجه شد، گفت قطعا تعداد عاشقان بیشتر از اینها است و حجب و حیای ایرانی مانع از بروز آن می‌شود که با خنده حضار روبرو شد!

او با مجید یاسر که در کنار محمدحسین لطیفی تهیه کنندگی این فیلم را برعهده گرفته نیز شوخی کرد و گفت رشته عمران خوانده و بعد از بازیگری وارد عرصه تهیه‌کنندگی شده و آیا پس از این به سراغ کار جدید دیگری خواهد رفت یا خیر که یاسر هم شوخی او را در لحظه با مزاح پاسخ داد و گفت می‌خواهد خیاطی زنانه کند!

یاسر در ادامه از عوامل فیلم تشکر ویژه‌ای کرد که صبورانه در کنار یکدیگر فیلم را به سرانجام رساندند. وی افزود: تلاش کردیم شرایطی ایجاد شود که فیلم به جشنواره فیلم فجر امسال برسد. تلاشمان هم نتیجه داد، اما این نظر هیات محترم انتخاب بود که فیلم پذیرفته نشد. با این حال علاقمند بودیم تا امشب برای اهالی محترم مطبوعات و هنرمندان فیلم را به نمایش بگذاریم و امیدواریم که مورد توجه و استقبال شما واقع شود.

راد از یاسر پرسید که چرا سازندگان «اسب سفید پادشاه» برخلاف خیلی از صاحبان فیلم‌هایی که امسال فیلمشان در جشنواره پذیرفته نشد و معترض بودند، از انتقاد و اعتراض خودداری کردند که یاسر نیز در توضیح این مسئله بیان کرد: چون جناب آقای لطیفی در ادوار گذشته جشنواره فیلم فجر جزو اعضای هیات انتخاب و داوری بودند، ما هم طبعا تمکین کردیم و به نظر هیات انتخاب احترام گذاشتیم. ناراحتی هم نداشتیم و به اکران عمومی‌ موفق فیلم، دل بسته‌ایم.

راد سپس با خوانش یک متن که برگرفته از اسامی‌ آثار سینمایی و تلویزیونی لطیفی بود، از او دعوت کرد روی سن بیاید. او «عینک دودی» به چشم زد و با «توفیق اجباری» رفت و رفت تا در «روز سوم» رسید به «پاریس تا پاریس». «کت جادویی» پوشید و با «فرار بزرگ» راهی «سفر سبز» شد. وفادارانه «صاحبدلان» را در «زمانی برای عاشقی» به تصویر کشید. «قلب یخی» را با قلب مهربانش ساخت و «وفا» را آموخت. امسال وقتی در جشنواره سی وسوم روی صحنه رفت تا سیمرغ بهترین تهیه‌کنندگی برای فیلم «چهارشنبه 19 اردیبهشت» را بگیرد، برق چشمانش دیدنی بود، محمد حسین لطیفی.

لطیفی نیز با حضور روی سن اظهار کرد: خوشحالم که همه شما عزیزان را امشب می‌بینم و منت بر سر من گذاشتید که آمدید. یک کارگردان باید کارش را به نمایش دربیاورد و من نباید زیاد حرف بزنم و در نهایت نظر اصلی را شما مخاطبان باید بدهید.

تقدیم فیلم به سلطان عشق سینمای ایران

وی افزود: این فیلم را به پاس نکوداشت و احترام به عشق زمینی ساختیم و اگر اجازه بدهید -البته این نکته را در فیلم ذکر نکردم چون به نظرم ریا می‌شد- اما اینجا می‌گویم که این فیلم را به سلطان عشق سینمای ایران، علی حاتمی‌ تقدیم می‌کنم.

این جمله با تشویق‌های ممتد حضار همراه شد.

راد در پایان صحبت‌هایش از اسپانسر فیلم و برنامه شب گذشته که شرکت افرا موتور (مهندس مسعود بصروی) تشکر کرد.

از میان چهره‌های شناخته شده در مراسم مذکور می‌توان به بیژن امکانیان، علیرضا خمسه، حبیب اسماعیلی، محسن علی اکبری، علی روئین تن، سید کمال طباطبایی، مجید صالحی، بهرام بهرامیان، امین زندگانی، نادر سلیمانی، شهرام قائدی، پیمان عباسی، مهرداد خوشبخت، علی غفاری، منصور سهراب پور، امیر پروین حسینی، محمد صدری، رضا جودی، سید غلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سه، جمشید و نوید محمودی، فرشید نوابی، کاوه سماک باشی، حسن مصطفوی، مسعود ردایی، امیر صدری، امیر قادری، علیرضا کمالی، مریم امیرجلالی، علی جناب، محمد حمزه‌ای، علی مسعودی، علی طباطبایی، لیدا عباسی، علی صالحی، الیکا عبدالرزاقی، مارال و مونا فرجاد، معصومه کریمی‌ و... اشاره کرد.

اسماعیل علی اکبری مشاور اجرایی معاونت امور اجتماعی و هنری شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهرداری نیز از دیگر مهمانان حاضر در این مراسم بودند. در پایان مراسم نیز با سرو شام در قالب پکیج‌های تدارک دیده شده از حاضران پذیرایی شد.

مهم‌ترین نکته در جریان نمایش فیلم، ابراز احساسات شایان توجه تماشاگران برای بازی غافلگیرکننده الناز شاکردوست بود که به اذعان اغلب حاضران در مراسم پس از نمایش فیلم، ایفای نقش متفاوت او در قالب کاراکتری با سرگذشتی غمبار، به شدت تاثربرانگیز است و جای خالی او در میان کاندیداهای جشنواره فیلم فجر امسال همچنان حس می‌شود.

لطیفی نیز پس از هشت سال، بعد از فیلم تحسین شده «روز سوم» با این فیلم به دنیای سینما بازگشته است. شاکردوست به دلیل انجام سفر خارج از کشور و فرهاد قائمیان به علت بازی در یک پروژه، از جمله غایبان مراسم مذکور بودند.

همچنین مازیار فلاحی نیز قرار بود برای این فیلم ترانه‌ای بخواند که به دلیل کسالت، ضبط این ترانه به تعویق افتاد و به نمایش شب گذشته نرسید، ولی به زودی در اکران عمومی‌ فیلم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این فیلم به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین لطیفی اواخر آبان امسال در تهران کلید خورد و فیلمبرداری آن در لوکیشن‌هایی مانند خیابان شاپور، سعادت آباد، شهرک غرب، خیابان‌های تجریش، بهشت زهرا، زندان قصر، بیمارستان بهمن و... پیگیری شد. سپس گروه نیمه آذر ماه به شمال کشور رفتند و در شهرهای نور و محمود آباد به فیلمبرداری پرداختند که اخیرا به پایان رسید.

الناز شاکردوست، مجید یاسر، فرهاد قائمیان، لیدا عباسی، علی طباطبایی، امیرعلی کاظمی، نیلوفر وهاب زادگان، نصرت میرعظیمی و هنرمندان خردسال آیدا امیری و سامان امیری در این فیلم بازی داشته‌اند.

سازندگان به جای خلاصه قصه این متن را ارائه داده‌اند: دختری 25 ساله به نام ماری که سال‌هاست فصول مختلف زندگی اش را سپری کرده است، اینک فصل عشق زندگی خود را تجربه می کند. فصلی که چالش بزرگ قهرمان اصلی «اسب سفید پادشاه» خواهد بود. تهیه کنندگان فیلم، محمدحسین لطیفی و مجید یاسر هستند.

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: ابراهیم غفوری، مدیر برنامه ریزی و دستیار یک کارگردان: امیرعباس لطیفی، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح گریم: ایمان امیدواری، مدیر تولید: عباس شوقی، مدیر صدابرداری: بهروز شهامت، آهنگساز:حمید رضا صدری، صدابردار: سامان شهامت، منشی صحنه: علیرضا فرحزادی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: مهدیه لطیفی، مدیران تدارکات: رضا جراحی، فرزاد سندی، دستیاران کارگردان: بهروز فروغی راد، سجاد اسدی و مشاور رسانه‌ای: هادی داداشی.