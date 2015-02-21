به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دوربین» به کارگردانی محسن توکلی از چهارشنبه ششم اسفند ماه در گروه آزاد اکران می شود. این فیلم یک درام اجتماعی است که بهار سال گذشته در تهران و لواسان فیلمبرداری شده است و داستان 2 دوست به نام های مجید و حامد را روایت می کند که درگیر مشکلات یکدیگر می شوند و همین امر آنها را وارد ماجرای پلیسی پیچیده ای می کند.

پوریا پورسرخ، شاهرخ استخری، بهنوش بختیاری، سارا منجزی، مصطفی غلامی آبادانی، هلیا امامی، شیوا عراقی و رضا رویگری بازیگران «دوربین» هستند.

عوامل «دوربین» عبارتند از: سرمایه گذار و مجری طرح مصطفی غلامی آبادانی، فیلمبردار فرزام گل سفیدی، طراح صحنه و لباس مهدی ستاری، موسیقی محمد محمدعلی، چهره پرداز علیرضا باقربیگی، صدابردار حمید اسلامی، دستیار اول کارگردان افشین آقایی، برنامه ریز رحمان محمدی، تدوین محسن توکلی، صداگذار مجید یوسفی، منشی صحنه بهاره حسینی، عکاس زهرا هندی، مشاور رسانه ای منصوره بسمل.