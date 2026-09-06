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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

مدیرکل هنرهای تجسمی در پیامی درگذشت جواد مجابی را تسلیت گفت

مدیرکل هنرهای تجسمی در پیامی درگذشت جواد مجابی را تسلیت گفت

مدیرکل هنرهای تجسمی، درگذشت جواد مجابی را تسلیت گفت و یاد و نام این هنرمند را بخشی ماندگار از تاریخ فرهنگی و هنری کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی در پیامی درگذشت جواد مجابی نویسنده، نقاش، شاعر، منتقد و پژوهشگر پیشکسوت و از چهره‌های اثرگذار فرهنگ و هنر معاصر ایران را تسلیت گفت و یاد و نام این هنرمند را بخشی ماندگار از تاریخ فرهنگی و هنری کشور دانست.

جواد مجابی پس از بیش از شش دهه فعالیت فرهنگی و هنری، روز شنبه ۱۴ شهریور دارفانی را وداع گفت.

مجابی در طول سال‌های فعالیت خود در حوزه‌های مختلف شعر، داستان، رمان، طنز، نقد ادبی و هنری و نقاشی، آثار متعددی خلق کرد و از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار فرهنگ معاصر ایران بود. فعالیت حرفه‌ای او در مطبوعات و پژوهش و نقد هنر و ادبیات نیز بخش مهمی از کارنامه فرهنگی این هنرمند را شکل داد.

آیدین مهدی‌زاده، با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت این هنرمند و اندیشمند پیشکسوت، فقدان او را ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و هنری کشور دانست و گفت: یاد و نام جواد مجابی، با سال‌ها فعالیت و حضور مؤثر در عرصه فرهنگ و هنر، بخشی از حافظه فرهنگی و هنری معاصر ایران است.

مدیرکل هنرهای تجسمی درگذشت این هنرمند را به جامعه هنرهای تجسمی و ادبی ایران، هنرمندان، نویسندگان، اهالی فرهنگ و هنر، دوستداران آثار او و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت و برای آن فقید، آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

کد مطلب 6938987
آزاده فضلی

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