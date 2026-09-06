مدیرکل هنرهای تجسمی در پیامی درگذشت جواد مجابی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی در پیامی درگذشت جواد مجابی نویسنده، نقاش، شاعر، منتقد و پژوهشگر پیشکسوت و از چهره‌های اثرگذار فرهنگ و هنر معاصر ایران را تسلیت گفت و یاد و نام این هنرمند را بخشی ماندگار از تاریخ فرهنگی و هنری کشور دانست.

جواد مجابی پس از بیش از شش دهه فعالیت فرهنگی و هنری، روز شنبه ۱۴ شهریور دارفانی را وداع گفت.

مجابی در طول سال‌های فعالیت خود در حوزه‌های مختلف شعر، داستان، رمان، طنز، نقد ادبی و هنری و نقاشی، آثار متعددی خلق کرد و از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار فرهنگ معاصر ایران بود. فعالیت حرفه‌ای او در مطبوعات و پژوهش و نقد هنر و ادبیات نیز بخش مهمی از کارنامه فرهنگی این هنرمند را شکل داد.

آیدین مهدی‌زاده، با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت این هنرمند و اندیشمند پیشکسوت، فقدان او را ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و هنری کشور دانست و گفت: یاد و نام جواد مجابی، با سال‌ها فعالیت و حضور مؤثر در عرصه فرهنگ و هنر، بخشی از حافظه فرهنگی و هنری معاصر ایران است.

مدیرکل هنرهای تجسمی درگذشت این هنرمند را به جامعه هنرهای تجسمی و ادبی ایران، هنرمندان، نویسندگان، اهالی فرهنگ و هنر، دوستداران آثار او و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت و برای آن فقید، آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.