به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور مورد بررسی قرار گرفت که ماده ۷ و ۸ این طرح به دلیل وجود برخی ابهامات، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص علت ارجاع این ماده به کمیسیون، گفت: هیچ وطن‌دوستی با موضوع برخورد با نفوذ بیگانگان مخالف نیست و امنیت مهم‌ترین موضوع کشور است.

وی ادامه داد: بعید می‌دانم کسی بگوید برای مقابله با نفوذ بیگانگان نیازی به قانون نداریم. اما باید دقت کنیم حقوق و زندگی مردم و تجارت آنان تحت تاثیر قرار نگیرد. لذا در جریان بررسی این طرح، به جدیت پیگیر هستیم که برای زندگی مردم مزاحمت ایجاد نشود.