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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

قالیباف: هیچ وطن‌دوستی با موضوع برخورد با نفوذ بیگانگان مخالف نیست

قالیباف: هیچ وطن‌دوستی با موضوع برخورد با نفوذ بیگانگان مخالف نیست

رئیس مجلس گفت: هیچ وطن‌دوستی با موضوع برخورد با نفوذ بیگانگان مخالف نیست، با وجود این، در بررسی طرح مقابله با نفوذ با جدیت پیگیر هستیم که برای مردم مزاحمت ایجاد نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور مورد بررسی قرار گرفت که ماده ۷ و ۸ این طرح به دلیل وجود برخی ابهامات، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص علت ارجاع این ماده به کمیسیون، گفت: هیچ وطن‌دوستی با موضوع برخورد با نفوذ بیگانگان مخالف نیست و امنیت مهم‌ترین موضوع کشور است.

وی ادامه داد: بعید می‌دانم کسی بگوید برای مقابله با نفوذ بیگانگان نیازی به قانون نداریم. اما باید دقت کنیم حقوق و زندگی مردم و تجارت آنان تحت تاثیر قرار نگیرد. لذا در جریان بررسی این طرح، به جدیت پیگیر هستیم که برای زندگی مردم مزاحمت ایجاد نشود.

کد مطلب 6939076
زهرا علیدادی

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