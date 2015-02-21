آموزش قاریان قرآن کریم استان سمنان، در دامغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت الاسلام مرتضی میرکو در خلال برگزاری دوره آموزشی قرآن کریم برای قاریان برتر استان سمنان در دامغان، ضمن بیان اینکه این دوره برای آموزش راه یافتگان به مسابقات کشوری قرآن کریم برگزار شد اظهار داشت: این دوره آموزشی با حضور اساتید نمونه کشوری برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقا مهارت شرکت کنندگان در مسابقات کشوری دانست و ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص آموزش۱۰میلیون حافظ قرآن کریم در کشور یکی از مهمترین رسالت های سازمان اوقاف و امور خیریه تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در کشور است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان همچنین با اشاره به اینکه از سفارشات پیامبر گرامی اسلام که اگر می خواهید گمراه نشوید از قرآن و اهل بیت من فاصله نگیرید افزود: از این رو به منظور آمادگی هرچه بیشتر شرکت کنندگان در مسابقات سراسری قرآن کریم این دوره آموزشی به میزبانی شهرستان دامغان در استان سمنان برگزار شد.

میرکو تصریح کرد: توجه هرچه بیشتر به نفرات برتر قرآنی استان سمنان و برگزاری دوره های آموزشی برای آموزش هرچه بهتر قاریان استان و کسب رتبه های برتر در مسابقات مختلف قرآنی در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد این دوره های آموزشی به طور مستمر در استان سمنان برگزار شود تا فرهنگ قرآنی در استان نهادینه شود و همچنین برای نفرات برتر در رشته های مختلف قرآن کریم این استان نیز ایجاد انگیزه شود.

گفتنی است: این دوره آموزشی به مدت دو روز و با حضور استاید بین المللی قرآن کریم در شهرستان دامغان برگزار شد.