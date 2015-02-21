سفر بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به عتبات عالیات در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور اعتصامی درآیین بدرقه اولین گروه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اعزامی به مشهد مقدس، گفت: اعزام ۵ هزار و۳۰۰ نفر بازنشسته به عتبات عالیات و جمع آوری خاطرات و ثبت اطلاعات آنها، از برنامه های این سازمان در سال آینده است.

وی با بیان اینکه مقدمات اختصاص سهمیه عمره مفرده نیز انجام شده است، اظهار امیدواری کرد با نهایی شدن این طرح، اعزام بازنشستگان به سرزمین وحی نیز عملیاتی شود.

وی در خصوص طرح کرامت رضوی گفت: این طرح با ابتکار مدیرعامل سازمان کلید خورد و با عنایت وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی محقق و با مشارکت بخش های مختلف کانون عالی بازنشستگان و واحدهای ستادی و استانی عملیاتی شد.

دکتر اعتصامی افزود: تا پایان این طرح ۲۰ تا ۲۵ هزار بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی از استان های مختلف کشوربه مشهد مقدس مشرف می شوند.

دکتر اعتصامی اظهار داشت: از زمان تشکیل دولت تدبیر وامید، فعالیت امور بر اساس اعتدال، آرامش و پیشرفت است و سازمان تأمین اجتماعی نیز به مسیر خدمت رسانی برگشته و شرکای خود را جدی می گیرد.

وی گفت: شرکای سازمان تأمین اجتماعی، ولی نعمتان ما هستند و در حال حاضر در بهترین سطح تعامل با آنها هستیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی اظهار امیدواری کرد با تأسی از دیدگاه حضرت امام(ره) در خصوص صاحبان اصلی انقلاب، فعالیت های فرهنگی ادامه و برکت پیدا کند ونمادی از خدمتگذاری را به جامعه ملی عرضه کنیم.