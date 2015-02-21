برگزاری آزمون مربیان قرآن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای قرآن با همت مرکز آموزش سازمان و مشارکت فرهنگسرای قرآن در راستای سامان بخشی به مربیان قرآن مراکز فرهنگی، آزمون مربیان قرآن روزهای ۴ و ۶ اسفندماه در فرهنگسرای قرآن برگزار می شود.

این آزمون که در چند بخش برگزار می شود، با بهره گیری از اساتید قرآنی از جمله مهدوی، بلالی و گلفام در حدود ۸۰ مربی قرآن را در بخشهای آزمون کتبی رشته حفظ خردسالان، حفظ جزء ۳۰، قرائت و روش تدریس محک خواهد زد.

این آزمونها روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۴ و ۶ اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۷ در فرهنگسرای قرآن برگزار خواهد شد.

نتایج آزمون متعاقبا از طریق کارشناسان مرکز آموزش به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

کارگاه شناخت والدین از دوران رشد تحولی و بلوغ

فرهنگسرای قرآن سومین کارگاه والدین هوشمند، فرزندان سالم را با موضوع شناخت والدین از دوران رشد تحولی و بلوغ با حضور دکتر نرگس باباخانی برگزار می کند.

این کارگاه ها که اختصاصا به موضوع والدین و مسائل نوجوانان در خانواده ها می پردازد ،این هفته با موضوع رشد تحولی و بلوغ نوجوانان با حضور دکتر نرگس باباخانی(روانشناس و استاد دانشگاه) روز دوشنبه ۴ اسفندماه ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.

دکتر باباخانی تحقیقات گسترده ای را پیرامون مسائل و مشکلات خانواده های امروزی انجام داده و در حوزه خانواده ها مسائل مهمی را در خصوص چگونگی رفتار با کودکان، استفاده از تکنولوژیهای روز در خانه و ... با مخاطبین در میان خواهد گذاشت.

جلسات گذشته این کارگاه با استقبال کم نظیر والدین مدارس اطراف فرهنگسرا و مخاطبین مرکز مواجه شد و بنا به درخواست علاقمندان این جلسات به صورت ادامه دار و با موضوعات و سرفصلهای مختلف روانشناسی ادامه خواهد داشت.

علاقه مندان برای شرکت در این کارگاه که به صورت رایگان نیز برگزار می شود می توانند به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی مراجعه کنند .

نمایشگاه گروهی خوشنگاری " اسماء الله " در فرهنگسرای قرآن

اولین نمایشگاه گروهی خوشنگاری دانشجویان دانشکده فنی دکتر شریعتی، زیر نظر استاد اسحاق حنیفه در نگارخانه هدی فرهنگسرای قرآن افتتاح می شود.

در این نمایشگاه۴۰ اثر خوشنگاری با تکنیک های مختلف خط و نقاشی و مزین به نامهای مقدس پروردگار، حاصل دست هنرمندان جوان کشور که همگی از شاگردان استاد اسحاق حنیفه هستند، در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

فاطمه همتی، رقیه اسماعیلی نسب، پروانه امیراحمدی، سمیرا نامی، اعظم دودانگه، فاطمه آزادی، عاطفه صفری، آرمیتا قربانی، محبوبه خادمی، اعظم حجتی، محدثه کریمی، فاطمه سلیمان نژاد و هلیا حیرانیان از هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

علاقه مندان برای تماشای این تابلوهای دیدنی و جذاب می توانند تا از ۲ تا ۲۵ اسفندماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ به فرهنگسرای قرآن به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی مراجعه کنند.