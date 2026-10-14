استقرار تیم سیار انتقال خون در گواور گیلانغرب

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان گیلان‌غرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در درمانگاه شبانه‌روزی گواور مستقر می‌شود تا زمینه مشارکت شهروندان در تأمین خون مورد نیاز بیماران فراهم شود.

وی افزود: این برنامه با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات اهدای خون و فراهم کردن امکان مشارکت داوطلبان در این اقدام انسان‌دوستانه اجرا می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم نیک‌اندیش منطقه برای حضور در این برنامه، خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند است و مشارکت مردم می‌تواند در تأمین خون سالم مورد نیاز مراکز درمانی نقش مؤثری داشته باشد.

میرزاده با اشاره به زمان اجرای این برنامه گفت: تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه در درمانگاه شبانه‌روزی گواور پذیرای داوطلبان اهدای خون خواهد بود.

وی در پایان از شهروندان خواست با حضور در این برنامه، در تأمین ذخایر خون و کمک به بیماران نیازمند مشارکت کنند.