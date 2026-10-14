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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

استقرار تیم سیار انتقال خون در گواور گیلانغرب

استقرار تیم سیار انتقال خون در گواور گیلانغرب

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در درمانگاه شبانه‌روزی گواور در روز پنجشنبه ۲۳ مهر خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان گیلان‌غرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در درمانگاه شبانه‌روزی گواور مستقر می‌شود تا زمینه مشارکت شهروندان در تأمین خون مورد نیاز بیماران فراهم شود.

وی افزود: این برنامه با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات اهدای خون و فراهم کردن امکان مشارکت داوطلبان در این اقدام انسان‌دوستانه اجرا می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم نیک‌اندیش منطقه برای حضور در این برنامه، خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند است و مشارکت مردم می‌تواند در تأمین خون سالم مورد نیاز مراکز درمانی نقش مؤثری داشته باشد.

میرزاده با اشاره به زمان اجرای این برنامه گفت: تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه در درمانگاه شبانه‌روزی گواور پذیرای داوطلبان اهدای خون خواهد بود.

وی در پایان از شهروندان خواست با حضور در این برنامه، در تأمین ذخایر خون و کمک به بیماران نیازمند مشارکت کنند.

کد مطلب 6976752

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