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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۵

موضع دوگانه واشنگتن در قبال کاراکاس

موضع دوگانه واشنگتن در قبال کاراکاس

یک رسانه ونزوئلایی در گزارشی به موضع دوگانه واشنگتن در قبال کاراکاس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به استفاده ابزاری برای هدایت دولت ونزوئلا و نظارت وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا بر تحولات این کشور اذعان کرد.

وی ضمن مضحک خواندن اظهارات نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در زمینه تلاش آمریکا برای بی ثبات کردن کشورش در عین حال ادعا کرد که واشنگتن ابزارهای جدیدی را برای هدایت دولت ونزوئلا در مسیری درست و مثبت تر به کار گرفته است.

اظهارات ارنست درحالیست که وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در بیانیه ای گزارشها را درباره نقش ایالات متحده در برانگیختن ناآرامیها در ونزوئلا و تلاش برای تضعیف اقتصاد این کشور رد کرد.

کد مطلب 2501845

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