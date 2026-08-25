به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نریمانی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، بخشی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون در حوزه تأمین زمین، مقاومسازی مسکن روستایی، نهضت ملی مسکن و اجرای طرحهای عمرانی تشریح شد.
وی افزود: در این مدت ۲۱۵ قطعه زمین مسکونی روستایی واگذار شده و در حوزه اسناد مالکیت نیز یک هزار و ۲۴۰ جلد سند با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان صادر شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: در بخش مقاومسازی مسکن روستایی، پنج هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات از طریق بانکهای عامل پرداخت شده و ۵۳۶ واحد مسکونی نیز موفق به دریافت پایانکار شدهاند.
نریمانی تصریح کرد: در حوزه نهضت ملی مسکن شهری و با همکاری اداره راه و شهرسازی شهرستان، ۹۲۷ قطعه زمین وارد فرآیند واگذاری شده که از این تعداد ۶۵۰ قطعه به متقاضیان تحویل و ۱۹۱ واحد نیز در حال ساخت است.
وی بیان کرد: در حوزه عمران روستایی، ۲۷ روستا تحت اجرای پروژههای عمرانی قرار گرفته و برای اجرای این طرحها ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
رئیس بنیاد مسکن اردستان ادامه داد: این اعتبارات برای اجرای طرحهایی از جمله آسفالت معابر، جدولگذاری، سنگفرش، آمادهسازی اراضی و اجرای سیلبند و بند خاکی در روستاهای شهرستان هزینه شده است.
نریمانی اضافه کرد: در بخش طرحهای هادی روستایی نیز ۶۱ روستا دارای طرح هادی مصوب هستند و ۳۵ طرح هادی بازنگری شده یا در دست بازنگری قرار دارد.
وی یادآور شد: اجرای این طرحها با هدف توسعه و بهسازی محیط روستایی، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، مقاومسازی واحدهای مسکونی و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین مسکن در مناطق روستایی و شهری دنبال شده است.
رئیس بنیاد مسکن اردستان تصریح کرد: تداوم اجرای این اقدامات با همکاری فرمانداری، دهیاریها، شوراهای اسلامی، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مردم میتواند زمینه تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و تأمین مسکن در شهرستان اردستان را فراهم کند.
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