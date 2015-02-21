اعلام ۲۰ برنامه شورای تحول علوم انسانی به وزارت علوم

سید حمید طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بررسی رشته دکترای ادبیات و زبان انگلیسی در آخرین جلسه شورای تحول گفت: در جلسه هفته گذشته شورای تحول رشته دکترای ادبیات مورد بررسی قرار گرفت و بخشی هایی از سر فصل های آن اصلاح یا تغییر کرد.

وی در خصوص تصمیمات این شورا در حوزه رشته های علوم انسانی اظهار داشت: تغییراتی که در این رشته ها صورت می گیرد به وزارت علوم و سازمان سنجش اعلام می شود و این تغییرات هر سال در دفترچه کنکور اعمال می شود.

دبیر شورای تحول علوم انسانی گفت: در حال حاضر شورای تحول ۲۰ برنامه به وزارت علوم اعلام کرده که در حوزه رشته های مدیریت، روانشناسی، مدیریت، علوم سیاسی، زبان و ادبیات، زبان روسی و انگلیسی، علوم اجتماعی، معماری و هنر است که سرفصل های آن متحول و دوباره نوشته شده است.

دبیر شورای تحول علوم انسانی افزود: در برخی رشته های علوم انسانی سر فصل های جدید اضافه شده و برخی رشته ها تلفیق و به یک رشته تبدیل شده و تصمیم گرفته شده گرایش های برخی رشته ها مانند رشته های روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی تلفیق شوند و در برخی از رشته ها تصمیم گرفته شده در دوره لیسانس گرایشی نباشد و این گرایش ها به دوره تحصیلات تکمیلی منتقل شوند و در دوره لیسانس تنها یک رشته ارائه شود.

طالب زاده در خصوص برنامه آینده این شورا گفت: جلسه آینده شورای تحول علوم انسانی هفته آینده برگزار می شود و در این جلسه ۵ رشته گروه تاریخ مانند تاریخ تمدن، تاریخ اسلام، تاریخ ایران باستان مورد بررسی قرار می گیرد.