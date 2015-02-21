«یک فنجان چای» به «خودمونی» تغییر نام داد

به گزارش خبرنگار مهر، «خودمونی» عنوان جدید برنامه «یک فنجان چای» است که از آبان ماه سال جاری روانه آنتن شبکه سه شده است.
این برنامه همزمان با تغییر نام خود تغییرات ساختاری را هم پشت سر میگذارد و از این به بعد با دو مهمان به جای سه مهمان به طور زنده پخش میشود. بدین ترتیب نمایندهای از یک شغل و یک نخبه یا مخترع علمی در هر قسمت از «خودمونی» مقابل مجری برنامه مینشینند.
«خودمونی» با هدف معرفی مشاغل گوناگون، افزایش روحیه کار و تلاش اجتماعی تاکنون میزبان هنرمندان و ورزشکارانی چون رضا داوودنژاد، سیاوش خیرابی، عارف لرستانی، کوروش سلیمانی، کیهان ملکی، امیرمحمد زند، امید روانخواه، افشین پیروانی، رحمان رضایی، بهرام پاییز، جلیل فرجاد، مارال فرجاد، مونا فرجاد، یوسف کرمی و... بوده است.
این برنامه روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 از شبکه سه پخش میشود.
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