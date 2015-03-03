به گزارش خبرنگار مهر، در تازهترین قسمت از برنامه گفتگومحور «خودمونی» این برنامه به حرفه مدیریت بانک و ویژگیهای آن میپردازد. بدین ترتیب مجید نائینی مدیر عامل بانکی خصوصی به نمایندگی از این حرفه در این برنامه درباره شیرینیها و تلخیهای حرفه خود صحبت و آن را برای بینندگان برنامه معرفی خواهد کرد.
این برنامه در بخش دیگر میزبان مسعود نوروزی مخترع جوان پرنده روباتیک است.
«خودمونی» که چندی پیش با نام «یک فنجان چای» به کار خود ادامه میداد، کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیما است و به معرفی مشاغل مختلف نخبگان و مخترعان جوان ایرانی میپردازد.
این برنامه چند هفتهای است که با تغییراتی جدید مواجه شده و تعداد آیتمهای آن از سه بخش به ۲ بخش کاهش یافته و گفتگوهای آن با هریک از مهمانان طولانیتر شده است.
«خودمونی» روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه حوالی ساعت ۱۷ روانه آنتن شبکه سه میشود.
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