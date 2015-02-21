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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۷

ترابیان به مهر خبر داد:

دمای هوای قم طی هفته جاری کاهش می‌یابد

دمای هوای قم طی هفته جاری کاهش می‌یابد

قم - کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از کاهش دمای هوا طی هفته جاری در این استان خبر داد.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز وضعیت هوای قم قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید است، گفت: در روز یکشنبه هوا نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و در روز دوشنبه هوا قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی عنوان کرد: امروز حداقل دما چهار درجه و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه، در روز یکشنبه حداقل دما یک درجه و حداکثر ۱۰ درجه و در روز دوشنبه حداقل دما ۲ درجه و حداکثر دما نیز ۱۲ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم بیان کرد: سرعت وزش باد امروز بین ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی، در روز یکشنبه سرعت وزش باد بین ۵۰ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی و در روز دوشنبه ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی خواهد بود.

وی گفت: میزان بارش باران ۴۸ ساعت گذشته در شهر قم سه و نیم میلی متر و در شکوهیه سه و ۹ دهم میلی متر بوده است و بیشترین بارش باران نیز در دستجرد بوده است.

ترابیان ادامه داد: دمای هوا طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

کد مطلب 2502121

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