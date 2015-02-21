محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز وضعیت هوای قم قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید است، گفت: در روز یکشنبه هوا نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و در روز دوشنبه هوا قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی عنوان کرد: امروز حداقل دما چهار درجه و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه، در روز یکشنبه حداقل دما یک درجه و حداکثر ۱۰ درجه و در روز دوشنبه حداقل دما ۲ درجه و حداکثر دما نیز ۱۲ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم بیان کرد: سرعت وزش باد امروز بین ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی، در روز یکشنبه سرعت وزش باد بین ۵۰ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی و در روز دوشنبه ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی خواهد بود.

وی گفت: میزان بارش باران ۴۸ ساعت گذشته در شهر قم سه و نیم میلی متر و در شکوهیه سه و ۹ دهم میلی متر بوده است و بیشترین بارش باران نیز در دستجرد بوده است.

ترابیان ادامه داد: دمای هوا طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.