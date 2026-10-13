احتمال گردوخاک و بارش پراکنده در ارتفاعات در کاشان

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم هوای گرم در کاشان و آران‌وبیدگل تا روز جمعه ۲۴ مهر خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان منطقه در این مدت عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی روزها احتمال بارش‌های رگباری پراکنده در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای وجود دارد.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی ابراز کرد: دمای هوا از سه‌شنبه تا پنجشنبه به حدود ۳۳ تا ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، اما از روز جمعه با کاهش نسبی دمای روزانه، بیشینه دما به حدود ۳۱ تا ۳۲ درجه خواهد رسید.

رئیس اداره هواشناسی کاشان همچنین از احتمال وقوع گردوخاک محلی در ساعات بعدازظهر سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد و تأکید کرد: در این بازه زمانی، بارش قابل‌توجهی برای منطقه پیش‌بینی نمی‌شود.