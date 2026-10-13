  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

احتمال گردوخاک و بارش پراکنده در ارتفاعات در کاشان

احتمال گردوخاک و بارش پراکنده در ارتفاعات در کاشان

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: هوای کاشان تا جمعه گرم می شود و احتمال گرد و خاک و بارش پراکنده در ارتفاعات وجود دارد.

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم هوای گرم در کاشان و آران‌وبیدگل تا روز جمعه ۲۴ مهر خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان منطقه در این مدت عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی روزها احتمال بارش‌های رگباری پراکنده در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای وجود دارد.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی ابراز کرد: دمای هوا از سه‌شنبه تا پنجشنبه به حدود ۳۳ تا ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، اما از روز جمعه با کاهش نسبی دمای روزانه، بیشینه دما به حدود ۳۱ تا ۳۲ درجه خواهد رسید.

رئیس اداره هواشناسی کاشان همچنین از احتمال وقوع گردوخاک محلی در ساعات بعدازظهر سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد و تأکید کرد: در این بازه زمانی، بارش قابل‌توجهی برای منطقه پیش‌بینی نمی‌شود.

کد مطلب 6977051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها