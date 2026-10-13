  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

ضیافت دورهمی دوستانه بازنشستگان دانشگاه کاشان

ضیافت دورهمی دوستانه بازنشستگان دانشگاه کاشان

کاشان - ضیافت دورهمی دوستانه بازنشستگان دانشگاه کاشان در مجموعه پذیرایی ترنج این شهر برگزار شد.

دریافت 40 MB
کد مطلب 6977067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها