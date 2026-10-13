https://mehrnews.com/x3djV8 ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸ کد مطلب 6977067 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸ ضیافت دورهمی دوستانه بازنشستگان دانشگاه کاشان کاشان - ضیافت دورهمی دوستانه بازنشستگان دانشگاه کاشان در مجموعه پذیرایی ترنج این شهر برگزار شد. دریافت 40 MB کد مطلب 6977067 کپی شد مطالب مرتبط کلنگ زنی احداث نیروگاه ۱۶ مگاواتی ccHP در کاشان پذیرش بدون کنکور دردانشگاه آزادکاشان آغازشد؛ مهلت ثبتنام تا ۲۴مهرماه ارتقای سلامت و آموزش زنان یکی از اولویت های شهرستان کاشان است برچسبها کاشان دانشگاه کاشان بازنشستگان
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