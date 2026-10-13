گلزن دربی: وظیفه دارم هر جایی که نیاز باشد به تیم کمک کنم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لطفی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهر پس از پیروزی این تیم در برابر ذوب‌آهن در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر در میکسدزون ورزشگاه فولادشهر اظهار داشت: به هواداران سپاهان بزرگ تبریک می‌گویم، شاید بردن دربی حال و هوای دیگری برای آن‌ها داشته باشد، خوشحالم در این برد توانستیم سهیم باشم.

وی افزود: این بازی تمام شد به بازی بعدی و کسب ۳ امتیاز بعدی فکر می‌کنیم، بازی با شمس‌آذر هم سخت خواهد بود ولی ما سپاهان هستیم.

لطفی تصریح کرد: زیاد اهل مصاحبه نیستم، سرم تو کار خودم است اما سعی می‌کنم بیشتر صحبت کنم؛من بازیکن هستم و وظیفه دارم در هر جایی که تیم نیاز دارد به تیم کمک کنم.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: امروز هم توانستم به نوبه خود این کار را انجام دهم، اولین گلم در این فصل را به ثمر رساندم، امیدوارم این شرایط ادامه‌دار باشد و بتوانم دل هواداران را شاد کنم.

وی‌ با بیان این که آرزوی هر کسی بازی با پیراهن تیم ملی است، خاطرنشان کرد: از کودکی به این موضوع فکر می‌کردم و امیدوارم روزی لیاقتش را داشته باشم،

متولد ۷۹ هستم و سالی هم که به لیگ برتر آمدم فقط شماره ۷۹ مانده بود که آن را بر تن کردم و بعد از آن این شماره ماند.

امیدوارم در بازی‌های بعدی همین تک‌موقعیت‌ها را هم به حریف ندهیم

عارف حاجی‌عیدی، دیگر بازیکن تیم فوتبال سپاهان نیز در خصوص این پیروزی اظهار داشت: ۳ امتیازی را کسب کردیم که خیلی به ما کمک می‌کند، اما نیمه دوم را بد شروع کردیم.

وی افزود: بر اساس یک اشتباه تیمی گل خوردیم و باعث شد تحت فشار قرار بگیریم؛ تجربه شد و یاد می‌گیریم که در بازی‌های بعد بهتر عمل کنیم.

حاجی‌عیدی تصریح کرد: بازی به بازی پیش می‌رویم و امیدوارم امتیازات لازم را کسب کنیم؛ وقتی‌ یک تیم گل می‌خورد تمام خطوط مقصر هستند، امیدوارم در بازی‌های بعدی همین تک‌موقعیت‌ها را هم به حریف ندهیم.

بازیکن سپاهان گفت: برای مهدی لطفی خوشحالم و بازیکن زحمتکشی است که با هم، هم‌اتاقی نیز هستیم؛

بازی در شهرآورد حس خوبی است اما همه بازی‌ها برای ما مهم است، همیشه برای ۳ امتیاز تلاش می‌کنیم.