به گزارش خبرگزاری مهر، اکران همزمان فیلم های جشنواره مردمی عمار در نیمه اول اسفندماه در دانشگاه های سراسر کشور آغاز می شود. دبیرخانه جشنواره عمار تعدادی از فیلم های جشنواره را در روزهای آتی تحت عنوان بسته دانشجویی و مناسب اکران در دانشگاه ها و برنامه ها، اجتماعات و فضاهای دانشجویی در شبکه اکران مردمی توزیع می کند.

فیلم های این بسته متناسب با مقتضیات دانشگاه و نیازهای دانشجویی تهیه شده است و دانشجویان می توانند به صورت تخصصی و در نشست های علمی، فرهنگی و سیاسی این فیلم ها را اکران و در مورد موضوعات فیلم ها بحث کنند.

اکران کنندگان جشنواره عمار برای تهیه بسته دانشجویی می توانند به رابط‌های اکران مردمی در استان خود مراجعه کنند. همچنین متقاضیانی که پیش از این در سامانه اکران مردمی جشنواره عمار ثبت نام نکرده اند می توانند با مراجعه به سایت ammarportal.ir​​​ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

پیش از این فیلم سینمایی «خانه ای کنار ابرها» وارد شبکه اکران مردمی جشنواره «عمار» شده بود و دانشگاه ها می توانند با شرایط ويژه نسبت به اکران این فیلم اقدام کنند.

بسته دانشجویی در 5 لوح فشرده ارایه شده و شامل آثار زیر است:

مجله صبح، اکسیژن، Open Happiness، روی خط سفید، چشم در برابر چشم، لوازم آرایش لورآل، خانه بی چراغ، من مرگ می شوم، بهمن 60، گرم بنوشید، مشتی اسماعیل، رمز و راز ملکه، شکوفه های زمستان، استراحت کن کیت کت بخور، رو به قبله، 444 روز، غذای خوب زندگی خوب، روز داوری

همچنین «هالیوود اسب تروا»، «سپیدی»، «کلاه انگلیسی»، «روز داوری»، «راه حل»، «اشک مادر»، «آسید مهدی»، «گذر»، «در بهار آزادی»، «گرم ترین روز زمستان»، «قیام گوهرشاد»، «ارباب تشنه لب​» از جمله آثار بسته های قبلی هستند.