جنجال در ترکیه به دلیل نقشه گولنیست ها برای ترور دختر اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، مقامات قضایی در ترکیه روز جمعه بررسی ادعای رسانه‌های طرفدار دولت رجب طیب اردوغان درباره‌ نقشه‌ ترور «سمیه اردوغان» دختر رئيس‌جمهور ترکیه را کلید زدند.

روزنامه‌های استار"، آقشام" و گونز هر سه روز جمعه (۲۰فوریه) در صفحه‌ اول خود از نقشه‌ ای برای ترور سمیه اردوغان، دختر ۲۹ساله‌ رجب طیب اردوغان به دستور فتح‌الله گولن، منتقد سرسخت اردوغان که در آمریکا به‌ سر می‌برد، خبر دادند.

دادگاهی در آنکارا حکم بررسی این ادعا را صادر کرد و بعد از آن پیگیری‌ ها آغاز شد. اردوغان تاکنون بارها گولن را متهم کرده که قصد براندازی دولت او و تشکیل دولت موازی با سوء ‌استفاده از قانون را دارد.

وکلای گولن و نمایندگان مخالف دولت در پارلمان ادعای این سه روزنامه‌ حامی دولت را تکذیب و محکوم کردند. نورالله بیرق، یکی از وکلای گولن، این ادعا را تهمت غیراخلاقی توصیف و تاکید کرد که ملت ترکیه تاکنون چنین تهمت، بی‌قانونی و دروغ بزرگی را به خود ندیده است.

جرقه‌ این ادعا بعد از رد و بدل چند توئیت بین امت اورهان، نماینده‌ای از حزب جمهوریخواه خلق که از احزاب مخالف اردوغان است و فواد آونی، افشاگری که اسناد دولتی ترکیه را افشا می‌کند، زده شد.

امت اورهان بعد از شروع این جنجال با انتشار بیانیه‌ ای تاکید کرد که توئیت‌ های ساده‌ قربانی بازی غیر اخلاقی تهمت‌ زنی شدند. او این ادعای رسانه‌ های طرفدار دولت را تبلیغات سیاه نامید.

در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ های ترکیه اخبار تایید نشده‌ای را منتشر کردند که سمیه اردوغان که نقش مشاور پدرش را دارد، قصد دارد از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه برای انتخابات پارلمان در ماه ژوئن نامزد شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هنوز خود به شکل رسمی درباره‌ این جنجال اظهار نظری نکرده است.