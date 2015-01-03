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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲

آغاز گمانه زنی‎ها درباره حضور دختر اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه

آغاز گمانه زنی‎ها درباره حضور دختر اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه

دختر رئیس جمهور ترکیه که از وی به عنوان یک مشاور سیاسی یاد می شود به احتمال زیاد در انتخابات سال 2015 به عنوان یکی از نامزدهای حزب حاکم حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «سمیه اردوغان» به احتمال زیاد در انتخابات پارلمانی سال 2015 به عنوان یکی از نامزدهای حزب عدالت و توسعه حاضر خواهد بود. 

در همین رابطه "سلیمان سویلو" یکی از معاونان حزب حاکم عدالت و توسعه با استقبال از ورود دختر رئیس جمهور ترکیه به رقابت های انتخاباتی گفت: سیاست امری ژنتیکی است و می تواند از پدر به اعضای خانواده منتقل شود. رئیس جمهور ما به عنوان رئیس اجرایی بخشی از یک سیاست فعال است اما اگر سمیه اردوغان نیز وارد رقابت های انتخاباتی شود این امری بسیار جالب خواهد بود. 

به نوشته حریت، برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه از نامزدی سمیه اردوغان برای ورود به پارلمان ترکیه حمایت می کنند.

کد مطلب 2454813

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