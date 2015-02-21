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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۳۵

اوکراین خواستار استقرار نیروهای پاسدار صلح در دونباس شد

اوکراین خواستار استقرار نیروهای پاسدار صلح در دونباس شد

وزیر خارجه اوکراین خواستار استقرار نیروهای پاسدار صلح اتحادیه اروپا یا سازمان ملل متحد در منطقه دونباس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ایتارتاس، «پاول کلیمکین» وزیرخارجه اوکراین خواستار استقرار به موقع نیروهای پاسدار صلح در دونباس شد.

کلیمکین گفت پس از توقف خشونت ها  در دونباس درخواست شد نیروی پلیس اتحادیه اروپا برای حفظ نظم در این منطقه مستقر شد اما در حال حاضر اوکراین نیازمند نیروهای پاسدار صلح است تا اجرای موافقتنامه مینسک تضمین شود.

این مقام اوکراینی تاکید کرد نیروهای پاسدار صلح می توانند از نیروهای اروپایی یا سازمان ملل متحد باشند این در حالی است که مقامات جمهوری های خودخوانده  دونتسک و لوگانسک قبلا اعلام کرده بودند که این نیروها باید از روسیه یا بلاروس باشند.

کد مطلب 2502271
پیمان یزدانی

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