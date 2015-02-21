تشکیل کمیته مقابله با ریزگردها/ تصمیم شورای امنیت برای ریزگردها

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برنامه کمیته هماهنگی برای مقابله با ریزگردها افزود:طرح ضربتی برای مقابله با ریزگردها نداریم و این اتفاق در طول سال‌ها به علل کمبود بارندگی، ذخیره‌سازی آب در بالادست رودخانه‌هایی مانند دجله و فرات و خشک شدن تالاب‌هاست.

به گفته وی، ما نیازمند برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت برای کاهش مشکل ریزگردها هستیم.

وزیر کشور درباره مصوبات جلسات امروز گفت: با توجه به مصوبه دولت، مقرر شد وزارت کشور بحث هماهنگی در زمینه سیاست‌های مقابله با ریزگردها را در دستور کار خود قرار دهد. به همین علت کمیته‌ای به منظور سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی تشکیل شد.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: مقرر شد همه دستگاه‌ها تجارب خود و اقداماتشان را در این زمینه جمع‌بندی کنند و متناسب با جمع‌بندی صورت گرفته، در زمینه مقابله با ریزگردها اقدام کنند. این ستادها با تشکیل کمیته‌های فرعی به کار خود ادامه می‌دهد و از دستگاه‌های مختلف گزارش‌گیری می کند و نتایج آنها را به دولت ارائه می‌دهد.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم قدرت پیشگیری و اطلاع‌رسانی به موقع در زمینه مقابله با ریزگردها داشته باشیم.

بر اساس این گزارش، وزیر کشور در این جلسه از تصمیم شورای امنیت برای واگذاری پیگیری و نظارت معضل ریزگردها توسط وزارت کشور خبر داد و گفت: سند جامع زیست‌ محیطی برای منشاءیابی داخلی و خارجی ریزگردها در حال تدوین است تا با این سند، وحدت رویه‌ای برای مقابله با ریزگردها داشته باشیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: شورای امنیت تصمیم گرفت هماهنگی و پیگیری معضل ریزگردها با وزارت کشور باشد و در دولت نیز مجدداً این بحث مطرح شد و نهایتاً مقرر شد که وزارت کشور بررسی ریزگردها را در دستورکار خود قرار دهد.

وی افزود: بر اساس گزارش هایی که در این جلسه ارائه شد، مجموعه اقداماتی که تاکنون صورت گرفته از دولت قبل آغاز و کارهای اجرایی آن انجام شده است و نتیجه تمام تصمیمات و اقدامات گذشته به اتفاق‌های امروز منجر شده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه باید از مصوبات موجود در کاهش ریزگردها استفاده کنیم، گفت: باید در اولین اقدام، دستگاه‌های مختلف نسبت به بازنگری مصوبات خود سریعاً اقدام کنند و اگر نظرات جدیدی داشتند آن را لحاظ کنند.

وی گفت: ستاد هماهنگی، سیاستگذاری و مدیریت با مسئولیت اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل می‌شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: باید در استان‌های درگیر با پدیده ریزگردها نیز ستادی تشکیل شود و مسئولیت آن ستاد با استاندار باشد.

وی تأکید کرد: همه اختیارات اجرایی و عملیاتی در استان‌ها را به مدیران خود واگذار کنید و قطعاً این اقدام، نتایج خوبی را خواهد داشت.

وزیر کشور در ادامه به معضلات اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد کم اقتصادی و بهره‌وری، منابع مالی آسیب‌دیده، دچار کمبود اشتغال هستیم و مسائل حاشیه‌نشینی، خشکسالی و آتش سوزی جنگل‌ها نیز به این مشکلات افزوده است.

وی یادآور شد: تاکنون بیش از 15 جلسه برای استان‌های مختلف و جلوگیری از بحران‌ها و خشکسالی‌ها تشکیل شده است.

رحمانی فضلی به پدیده ریزگردها اشاره کرد و گفت: این موضوع آثار روانی و اجتماعی بسیاری را بر جای گذاشته است و مردم نیز در موقعیت پراسترسی قرار گرفته‌اند.

وزیر کشور گفت: ما به اندازه کافی از سوی دشمنان نظام تحت فشار قرار داریم و مردم نجیب کشورمان نیز همراه ما هستند و آنچه اطلاعات عینی از اهواز و سایر استان‌های درگیر با پدیده ریزگردها داشته‌ام، همراهی و نجابت مردم بوده که باید این اعتماد مستحکم‌تر شود و نهایتاً‌ در راهپیمایی 22 بهمن آثار آن را به عینه دیده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه پدیده ریزگردها بعد داخلی و خارجی دارد، گفت: با توجه به اینکه ریزگردها آسیب‌های جدی را دربردارد، باید این موضوع را از مجامع بین المللی نیز مورد پیگیری و بررسی قرار دهیم و صندوق منطقه‌ای نیز باید اقدامات لازم را در این جهت انجام دهد.

به گفته وزیر کشور، وزارت امور خارجه نیز باید در دیپلماسی آب و ریزگردها وارد عمل شود و در کارگروهی مشترک، گزارش عملکرد خود را ارائه دهد.

وی گفت: اگر در داخل کشور منشأ ریزگردها را داریم، باید هر چه سریعتر این منشأ کنترل شود و در منشاءهای خارجی کشورهای عراق و عربستان باید وارد عمل شوند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه محیط زیست می‌توند متولی مطالعات زیست‌محیطی در این زمینه باشد، گفت: باید با همه ظرفیت‌های علمی کشور مطالعات لازم را آغاز کنیم و راهکار لازم اتخاذ شود.

وزیر کشور با بیان اینکه استان‌های زیادی درگیر پدیده ریزگردها هستند، گفت: در حال حاضر فقط به استان خوزستان اشاره می‌شود در صورتی که مناطق دیگری از جمله ایلام نیز درگیر این پدیده است.

وی بیان داشت: امیدواریم سند جامع منشاءیابی داخلی و خارجی پدیده ریزگردها نیز هر چه سریعتر تدوین شود و بتوانیم در بعد ملی از آن استفاده کنیم.

رحمانی فضلی به تفاهم‌نامه‌هایی که تاکنون درباره پدیده ریزگردها منعقد شده است، اشاره کرد و گفت: باید تفاهم‌نامه‌هایی که تاکنون اجرایی نشده است را شناسایی و نسبت به اجرای آن اقدام کرد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: به رغم اینکه بارندگی هایی در خوزستان داشته‌ایم ولی همچنان پدیده ریزگردها وجود دارد که این نشان می‌دهد پدیده ریزگردها بعد خارجی نیز دارند.

وی تأکید کرد: باید از همه ظرفیت‌های هلال احمر استفاده کرد چرا که این سازمان دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای کاهش پدیده ریزگردها در مناطق مختلف است و بسیج نیز می‌تواند در این بخش وارد شود و با کاشت نهال، اقدام به جلوگیری از بیابان‌زایی کند.