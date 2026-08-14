خزائی: ساخت مترو با سرمایه بخش خصوصی ممکن است؛ دولت مسیر را هموار کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزائی، نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، میگوید احداث متروی این منطقه لزوماً نباید با تأمین مالی مستقیم دولت انجام شود و میتوان اجرای پروژه را به سرمایهگذاران بخش خصوصی سپرد؛ طرحی که به گفته او، به دلیل بازده اقتصادی حملونقل ریلی میتواند برای سرمایهگذاران جذاب باشد.
خزائی با اشاره به سفر رئیسجمهور به منطقه ۱۵ خرداد گفت: در این سفر به رئیس جمهور و البته پیشتر نیز اعلام کرده بودم که دولت برای اجرای پروژه متروی ورامین، پیشوا و قرچک نیازی به اختصاص منابع مستقیم ندارد و میتوان از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی استفاده کرد.
او گفت: این شهرستانها در سالهای گذشته از نظر ایجاد ساختار مستقل برای پیگیری پروژه مترو از تهران عقب ماندهاند، در حالی که برای برخی مناطق دیگر شرکتهایی با هدف توسعه مترو تشکیل شده بود.
به گفته خزائی، شهید رئیسی در دوره ریاستجمهوری خود وعده اجرای پروژه مترو جنوب شرق استان تهران را دنبال کرده و برای آن نیز راهکاری ارائه شده بود، اما با شهادت او در سانحه بالگرد، اجرای تفاهمنامه مربوط به پروژه متوقف ماند.
نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیریها برای ادامه این طرح در دولت بعدی ادامه پیدا کرد و رئیسجمهور نیز در جریان سفر به منطقه، از محدوده پروژه بازدید و دستور ویژهای برای پیگیری آن صادر کرد.
خزائی با انتقاد از کندی روند اجرای پروژه گفت: برخی اطرافیان رئیسجمهور به دلیل هزینه بالای احداث مترو، حرکت به سمت قطار حومهای را پیشنهاد کردهاند.
اما او معتقد است سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند راهی برای تأمین هزینه پروژه مترو باشد.
او افزود: با توجه به بازده اقتصادی حملونقل ریلی، سرمایهگذاری در این پروژه میتواند برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد و دولت باید برای رفع موانع سرمایهگذاری در این مسیر اقدام کند.
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