به گزارش خبرگزاری مهر، اگر شما هم جزو افرادی هستید که به سفر و مسافرت علاقه مند هستند، توصیه می شود تا برنامه Minube را روی اسمارت فون خود نصب کنید. این برنامه به کاربران اجازه می دهد تا اطلاعات کاملی از مناطق گردشگری یا تجارب سایرین را در اختیار داشته و همچنین تجارب و دیدگاه های خود را با سایرین در میان بگذارند.



از این برنامه با عنوان یک شبکه اجتماعی یاد می شود که اجازه می دهد کاربران از سراسر دنیا به آن متصل شده و تجارب خود را به اشتراک بگذارند. از دیگر قابلیت های این برنامه می توان به سرچ قوی آن اشاره کرد که نزدیکترین و برترین هتل، رستوران، مکان های دیدنی و ... را به کاربران نشان می دهد.



این اپلیکیشن بر پلتفورم های ویندوز، اندروید و iOSقابل نصب است.