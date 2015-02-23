۸ پایگاه مقاومت در شهرستان عسلویه احداث می شود

مهدی غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سپاه عسلویه همگام با دیگر نهاد های شهرستان در ایجاد امکانات و همچنین برنامه های فرهنگی، منشا خدمات بسیار خوبی بوده است.

غلامپور تصریح کرد: در ماه های اخیر با همکاری سپاه عسلویه، چندین یادواره شهدا از جمله شهدای اهل سنت داشیم که با استقبال مردم متدین شهرستان روبرو شد.

وی بیان داشت: رفعتی فرمانده سپاه عسلویه، تلاش های قابل تقدیر در همکاری بسیاری از برنامه ها داشته است و اخیرا نیز گردان بیت المقدس اهل سنت چاه مبارک شروع به فعالیت کرده است.

غلامپور برگزاری چندین رزمایش موفقیت آمیز و همچنین برگزاری دوره ۴۵ روزه بسیجیان را با موفقیت، از دیگر کارهای سپاه عسلویه عنوان کرد.

مهدی غلامپور گفت: با همکاری سپاه عسلویه دو سوله با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان در بیدخون و چاه مبارک، ۵ پایگاه مقاومت برادران در سطح شهرستان با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و حوزه مقاومت امام خمینی چاه مبارک با اعتبار ۲۵۰میلیون تومان احداث شد.

راه بنود به ساحل باید آسفالت شود

وی افزود: ساخت پایگاه خواهران در عسلویه با اعتبار ۷۰ میلیون تومان، ساخت حوزه مقاومت دانش آموزش و ساخت سالن اجتماعات در ناحیه سپاه عسلویه و کمک به خانواده های معظم شهدا از دیگر خدمات سپاه عسلویه بوده است که جای تقدیر دارد.

غلامپو در بخش دیگر گفتگو اظهار داشت: با همکاری نماینده مردم در مجلس و مدیر عامل منطقه ویژه پارس جنوبی گردنه خطرناک بنود که محل رفت و آمد صیادان، اهالی منطقه و گردشگران است هموار شد.

نائب رئیس شورای شهرستان عسلویه ادامه داد: در بازدید اخیر، معاون وزیر راه و شهرسازی در حضور نماینده مردم در مجلس قول همکاری برای آسفالت این راه بنود با ساحل داد باید اجرایی شدن آن، در دستور کار قرار گیرد.