وحید ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پخش برنامه «متن، حاشیه» که مدتی است پخش آن از شبکه سه متوقف شده است، گفت: به دلیل تغییر و تحولاتی که این شبکه داشت و همچنین اینکه کنداکتور شبکه در ایام دهه فجر پر بود ما نتوانستیم برنامه ای داشته باشیم و حالا قرار است دوباره برنامه ریزی هایی صوت بگیرد تا برنامه در وقت مناسب به پخش برسد.

وی با اشاره به بازخوردهایی که برنامه از طریق پیامک از مردم و حتی از بعضی مسئولان دریافت کرده است، گفت: در این مدت حدود 14 قسمت از سری جدید برنامه «متن، حاشیه» روی آنتن رفت و برنامه جای خود را در میان مردم باز کرده بود. پیامک ها و تماس های زیادی هم داشتیم که هم از برنامه تشکر می کردند و هم درخواست های خود را برای پیگیری در برنامه و صحبت با مسئولان مطرح می کردند.

مجری برنامه «متن، حاشیه» ادامه داد: موضوعات مختلفی در این تماس ها از پرداختن به مسایل اقتصادی و حوزه های کارگری تا مباحث دانشگاهی و تشکل های دانشجویی و سوال از مسئولان مطرح شده بود. تلاش ما هم در برنامه این است که به همه ابعاد مسایلی که مطرح می شود و دغدغه ها و مباحث روز توجه کنیم.

ایمانی با اشاره به ویژگی این برنامه اظهار کرد: واکنش هایی که برنامه تاکنون گرفته، نشان داده است که شیب صعودی خوبی در جذب مخاطبان داشته ایم چون سوالات مردم را بدون سانسور از مسئولان می پرسیم و برنامه قرار است به نوعی رویکرد چالشی داشته باشد.

این مجری تلویزیون درباره دو بخش «متن» و «حاشیه» برنامه توضیح داد: یکی از تلاش های ما در برنامه این است که اتفاقات را پیگیری کنیم، در قسمت «حاشیه» به وعده هایی که مسئولان داده اند، می پردازیم و آنها را پیگیری می کنیم و پاسخ مسئولان را می گیریم. در قسمت «متن» نیز یا به شیوه ای مناظره ای از دو مهمان با دیدگاه های متفاوت دعوت می شود و یا با یکی از مسئولان درباره یکی از مسایل روز حوزه های سیاسی بحث می شود. رویکردمان هم این است که در مناظره ها دو طرف فقط به تبیین مسایل نپردازند بلکه موشکافانه آنها را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه یک تیم تحقیقاتی در این برنامه مسایل روز را تحلیل و برای موضوع برنامه اولویت بندی می کنند، تصریح کرد: مطبوعات و رسانه ها در روزهای بعد از پخش برنامه به موضوعات، مهمانان و مباحث مطرح شده در برنامه می پردازند و من فکر می کنم همین نشان می دهد که برنامه ما توانسته است خود را با دغدغه های روز جامعه همراه کند.

این مجری برنامه در واکنش به سوالی درباره چگونگی گفتگوی خود با مسئولان و اینکه بعضی برخوردش را بازجویانه دانسته بودند، بیان کرد: مسلما ما قصد بر چنین برخوردی نداریم بلکه با احترام اما به شکلی صریح و شفاف، سوالات مردم و دغدغه های جامعه را با مسئولان مطرح می کنیم و فکر می کنم شاید این شیطنت بعضی از رسانه ها باشد که چنین تعبیری داشته اند.

ایمانی در پایان درباره چگونگی پرسش و پاسخ هایی که باید میان مسئولان و مجری در برنامه های این چنینی مطرح شود، گفت: شاید روال برنامه هایی که با حضور مسئولان اجرا می شده است به این شکل بوده که مسئولان تنها تریبونی برای گزارش عملکرد خود ارایه می دادند اما هدف خود ما در برنامه این است سوالات را صریح و شفاف از مسئولان بپرسیم و خدا را شکر به لطف انقلاب اسلامی مسئولان ما ظرفیت بالایی دارند و از اینکه مورد سوال قرار بگیرند استقبال می کنند.

برنامه تلویزیونی «متن، حاشیه» به تهیه کنندگی مهدی ترابیان و با اجرای وحید ایمانی پیش از این سه شنبه ها ساعت 19:30 از شبکه سوم سیما پخش می شد که قرار است به زودی پخش مجدد آن با ساعتی مناسب به قطعیت برسد.