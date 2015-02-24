هیات انتخاب فیلم های ویدئویی جشنواره «فیلم شهر» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس آبیار، حجت قاسم زاده اصل، مسعود آب پرور، محمدرضا عرب و کامران ملکی به عنوان هیات انتخاب بخش ویدئویی پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر» انتخاب شدند.

در بخشی از این حکم آمده است:

«امروز کسی نیست که بتواند تاثیر مثبت فیلم‌های تلویزیونی را بر جامعه انسانی کتمان کند و نقش آنان که برای این پدیده اجتناب ناپذیر زندگی امروز، تولید تصویر می‌کنند را نادیده انگارد. بنابراین فیلم‌های ویدئویی از حساس ترین مواد تصویری امروز ما هستند و بر همین اساس شما را که دغدغه این جعبه جادویی دارید و از گردانندگان آنید به سمت یکی از داوران هیات انتخاب فیلم های ویدئویی پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر» برمی‌گزینم تا با اتکا به خدا و عدالت، بهترین ها را برای داوری نهایی برگزینید.»

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 3 تا 12 خردادماه سال 1394 به دبیری سیاوش حقیقی در تهران برگزار می شود.