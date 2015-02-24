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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۰

هیات انتخاب فیلم های ویدئویی جشنواره «فیلم شهر» معرفی شدند

هیات انتخاب فیلم های ویدئویی جشنواره «فیلم شهر» معرفی شدند

طی احکام جداگانه از سوی سیاوش حقیقی دبیر پنجمین جشنواره «فیلم شهر» هیات انتخاب فیلم های ویدئویی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس آبیار، حجت قاسم زاده اصل، مسعود آب پرور، محمدرضا عرب و کامران ملکی به عنوان هیات انتخاب بخش ویدئویی پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر» انتخاب شدند.

در بخشی از این حکم آمده است:

«امروز کسی نیست که بتواند تاثیر مثبت  فیلم‌های تلویزیونی را بر جامعه انسانی کتمان کند و نقش آنان که برای این پدیده اجتناب ناپذیر زندگی امروز، تولید تصویر می‌کنند را نادیده انگارد. بنابراین فیلم‌های ویدئویی  از حساس ترین مواد تصویری امروز ما هستند و بر همین اساس شما را که دغدغه این جعبه جادویی دارید و از گردانندگان آنید به سمت یکی از داوران هیات انتخاب فیلم های ویدئویی پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر» برمی‌گزینم تا با اتکا به خدا و عدالت، بهترین ها را  برای داوری نهایی برگزینید.»

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 3 تا 12 خردادماه سال 1394 به دبیری سیاوش حقیقی در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2505353

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