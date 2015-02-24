فصل شیدایی در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد ملی که به همت مرکزهنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنا) اجرا می شود با حدود صد بازیگر بومی و چهل نفر از عوامل سینما ،تلویزیون وتیاترایران از تاریخ ۱۲ اسفندماه در سواحل نیلگون خلیج فارس اجرا می شود.

این نمایش میدانی در نه بخش نمایشی از چگونگی خلقت آدم، آغاز و تا مصایب اخرالزمان و ظهور منجی عالم اجرا می شود.

خلقت آدم وهبوط او به زمین، مبعث پیامبر رحمت و مباهله، غدیر وشهادت حضرت صدیقه طاهره(س) و بی وفایی اصحاب امیرمومنان(ع) ، مواعظ امام مجتبی(ع) و مصایب کربلا، حدیث سلسه الذهب امام رضا(ع)، شکل گیری انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ های دریایی و شهدای استان بوشهر، فتنه های آخرالزمان و ظهور امام زمان علیه السلام بخش های مختلف نمایش بزرگ فصل شیدایی است.

طراحی و کارگردانی این اثر با سعید اسماعیلی است و رسالت بوذری راوی و نویسنده متون آن است.

این برنامه در پارک لیان شهر بوشهر به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱۹ برگزار می شود و ورود برای علاقمندان آزاد است.