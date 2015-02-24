شهرداری های به دنبال کسب درآمد از جرائم کمیسیون ماده 100 نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم عزیزی ظهر سه شنبه در همایش اعضای کمیسیون های ماده 100 و 99 شهرداری های استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شهر به عنوان یکی از مهمترین پدیده های قرون اخیر یاد می شود، افزود: در عصر حاضر انقلاب عظیمی در حوزه شهرنشینی به وجود آمده است.

وی با اشاره به اینکه سابقه شهرنشینی در جهان به بیش از هفت هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد، اظهار داشت: در دوره های اخیر فرایند شهرنشینی از رشد و شتاب بیشتری برخوردار بوده است.

عزیزی بیان داشت: در حال حاضر حدود 55 درصد جمعیت جهان شهرنشین هستند که این آمار در اروپا و آمریکا به بیش از 85 درصد می رسد.

وی با بیان اینکه در سرشماری سال 90 حدود 71.5 درصد از جمعیت 75 میلیونی ایران شهرنشین بودند، یادآور شد: در همین سال حدود 52.5 درصد از جمعیت 660 هزار نفری استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرها ساکن بودند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این استان 27 مین استان کشور از لحاظ درصد شهرنشینی است، عنوان کرد: قدمت شهرنشینی معاصر در این استان به سال 1344 یعنی سال تأسیس شهر دهدشت به عنوان اولین شهر استان بر می گردد.

عزیزی با اشاره به گذشت نیم قرن از شروع شهرنشینی معاصر در این استان، بیان کرد: این مدت ایام تأثیرگذاری است و می توانست نقش مؤثری در مدنیت شهری ایفا کند.

وی اضافه کرد: شهرهای دوگنبدان و یاسوج دومین و سومین شهر این استان از لحاظ قدمت هستند که در سال های 1345 و 1346 تأسیس شدند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه چالش ها و مشکلات بسیاری در ارتباط با بحث شهرنشینی در این استان وجود دارد، تصریح کرد: حل این مشکلات نیازمند دغدغه و نگاه دلسوزانه و متعهدانه مسئولان شهری در ارتباط با وضعیت شهری استان است.

عزیزی با تأکید بر اهتمام جدی مسئولان برای رفع چالش های مربوط به حوزه شهری، هدف از برگزاری این همایش را بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در نقاط مختلف شهری استان عنوان کرد.

وی بیان کرد: در سال های گذشته قوانین زیادی در ارتباط با ساخت و ساز شهری در مجلس به تصویب رسید اما مشاهده می شود که در فرهنگ شهرنشینی مردم همچنان به ساخت و سازهای غیرمجاز روی می آورند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: روی آوری به ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها به حدی زیاد شده که گویی به یک فرهنگ تبدیل شده است و شهرداری ها نیز درآمد زیادی از این طریق کسب کرده اند.

عزیزی با بیان اینکه ما باید در مقابل مردمی که در این شهرها زندگی می کنند پاسخگو باشیم، اضافه کرد: یکی از علل اصلی مهاجرت از شهرها، بدقوارگی ساختار و پیکره برخی از این شهر ها است که علت آن عدم توجه کافی به بحث مدیریت شهری است.

وی تاکید کرد: مسئولان شهری باید با اقتدار و احساس مسئولیتی که به نسبت به مناطق خود دارند به تعهدات خود در مقابل مردم عمل کرده و در ارتباط با بحث کمیسیون ماده 100 به دنبال راهکاری باشند که شأن و منزلت مردم را حفظ کرده و تنها در پی درآمد زایی برای شهرداری ها نباشند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد خواهان توجه بیشتر شهرداری ها به اصول فنی و بهداشتی شد و خاطرنشان کرد: رعایت این اصول باعث می شود که بتوانیم شهری شایسته مردم این استان داشته باشیم.

عزیزی در پایان با انتقاد از عدم حضور برخی مسئولان شهرداری های استان در این همایش، تأکید کرد: در پایان این همایش برای افراد شرکت کننده گواهی صادر شده و در احکام افرادی که شرکت نکردند تجدیدنظر می کنیم.