نواب تازه‌قلعه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط تیم ملی کبدی مردان ایران در آستانه بازی‌های آسیایی و برنامه آماده‌سازی این تیم اظهار داشت: اردوی خوبی را در پاکستان پشت سر گذاشتیم و پنج بازی با تیم ملی این کشور انجام دادیم که خوشبختانه در هر پنج مسابقه به پیروزی رسیدیم. هدف اصلی ما از این اردو محک زدن بازیکنان و بررسی شرایط فنی تیم بود.

وی ادامه داد: بازیکنان در این مسابقات عملکرد خوبی داشتند و توانستند تاکتیک‌هایی را که در تمرینات به آنها ارائه کرده بودیم در زمین مسابقه نیز به خوبی اجرا کنند. از شرایط تیم رضایت داریم و خوشبختانه وضعیت کلی بازیکنان در حد مطلوبی قرار دارد.

سرمربی تیم ملی کبدی مردان افزود: در حال حاضر تمرینات خود را ادامه می‌دهیم و حدود ۱۰ روز دیگر در شهریار آخرین اردوی تیم ملی را برگزار خواهیم کرد. این اردو به صورت متصل به اعزام خواهد بود و تلاش می‌کنیم در همین فرصت باقی‌مانده تیم را به بالاترین سطح آمادگی برسانیم.

تازه‌قلعه درباره قرعه‌کشی بازی‌های آسیایی و شرایط تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: همه تیم‌های حاضر در بازی‌های آسیایی قدرتمند هستند و نمی‌توان گفت که مسابقات برای یک تیم آسان خواهد بود. ما شناخت دقیقی از شرایط همه رقبا نداریم اما تلاش کرده‌ایم تیم خودمان را به بهترین شکل آماده کنیم تا در زمان مسابقات بتوانیم عملکرد مطلوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به شرایط تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها گفت: در سال‌های اخیر برخی تیم‌ها برنامه‌های خوبی برای توسعه کبدی داشته‌اند و حتی شاهد حضور مربیان خارجی در این تیم‌ها بوده‌ایم. به عنوان مثال تیم هند نیز همچنان یکی از مدعیان اصلی محسوب می‌شود و قطعاً مسابقه برابر این تیم شرایط خاص خود را خواهد داشت.

تازه‌قلعه در ادامه درباره حضور تیم ملی ایران در اردوی پاکستان و دستاوردهای فنی این سفر عنوان کرد: از لحاظ فنی این اردو تأثیر خیلی زیادی روی تیم اصلی نداشت چرا که سطح فنی تیم پاکستان پایین‌تر از تیم ملی ایران بود. با این حال این اردو برای بازیکنان جوانی که به تازگی به تیم ملی اضافه شده‌اند تجربه خوبی بود و توانستند در شرایط مسابقه قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: یکی از اهداف ما این بود که نفرات جوانی را که به تیم ملی تزریق کرده‌ایم در چنین مسابقاتی محک بزنیم و به آنها فرصت کسب تجربه بدهیم. از این نظر اردو و بازی‌های پاکستان برای آنها مفید بود و امیدوارم این تجربه در مسابقات رسمی به کمکشان بیاید.

سرمربی تیم ملی کبدی مردان درباره پاداش در نظر گرفته‌شده برای مدال‌آوران بازی‌های آسیایی نیز گفت: پاداش مشخصی که برای کبدی در نظر گرفته شده همان پاداشی است که از سوی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان اعلام شده است و فدراسیون کبدی پاداش جداگانه‌ای برای تیم ملی در نظر نگرفته است.

تازه‌قلعه در پاسخ به این پرسش که آیا نبود پاداش اختصاصی از سوی فدراسیون می‌تواند روی انگیزه بازیکنان تأثیر بگذارد، گفت: بچه‌ها انگیزه بالایی دارند و هدف اصلی همه ما کسب مدال طلا برای ایران است. بازیکنان سال‌ها برای حضور در چنین مسابقاتی تلاش کرده‌اند و می‌دانند که موفقیت در بازی‌های آسیایی اهمیت زیادی دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ضمن اینکه طبق برنامه بازیکنانی که در بازی‌های آسیایی حضور دارند و ان‌شاءالله بتوانند مدال طلا کسب کنند پس از این مسابقات در اختیار تیم پرو کبدی قرار خواهند گرفت تا در لیگ جهانی که از آذرماه آغاز می‌شود حضور داشته باشند. این موضوع نیز می‌تواند فرصت خوبی برای بازیکنان باشد تا در ادامه مسیر حرفه‌ای خود در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا کنند.

سرمربی تیم ملی کبدی مردان ایران درباره شانس این تیم برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا بهترین رنگ مدال یعنی مدال طلا را برای کشورمان به دست بیاوریم. شرایط تیم خوب است و بازیکنان با انگیزه بالایی تمرین می‌کنند. امیدوارم بتوانیم حاصل این تلاش‌ها را در مسابقات به نمایش بگذاریم.

تازه‌قلعه درباره رقیب سنتی ایران در کبدی آسیا نیز گفت: هند رقیب سنتی ماست و همه شناخت خوبی از قدرت این تیم دارند. هند در هشت دوره بازی‌های آسیایی قهرمان شده و ایران نیز یک بار به عنوان قهرمانی این مسابقات رسیده است. بنابراین قطعاً دیدار احتمالی برابر هند یکی از مهم‌ترین مسابقات ما خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که قدم‌به‌قدم پیش برویم و ابتدا به فینال برسیم. اگر در فینال با هند روبه‌رو شویم تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا این تیم را شکست دهیم و مدال طلای بازی‌های آسیایی را برای ایران به ارمغان بیاوریم.