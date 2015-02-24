پیروزی بارسلونا در خانه من سیتی/ یوونتوس به سختی دورتموند را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بارسلونا سه شنبه شب در دیدار رفت خود مقابل منچستر سیتی که در ورزشگاه اتحاد برگزار شد با درخشش لوئیس سوارز ۲ بر یک پیروز شد تا از حالا برای برگزاری دیدار برگشت دو تیم در ورزشگاه نیوکمپ آرامش داشته باشد.

سوارز هر دو گل خود را در نیمه اول و در دقایق ۱۶ و ۳۰ به ثمر رساند. در نیمه دوم تیم سیتی سعی کرد فاصله را جبران کند اما ترشتگن هر بار ضربات مهاجمان میزبان را مهار کرد تا اینکه آگوئرو در دقیقه ۶۹ با فرار از چنگ مدافعان حریف از داخل محوطه جریمه دروازه بارسا را باز کرد. در دقیقه ۷۴ کلیچی از تیم سیتی اخراج شد تا کار برای این تیم دشوار شود.

بارسلونا که میداندار بود در لحظات پایانی بازی روی ضربه لیونل مسی توانست به گل سوم خود دست یابد که کمک داور آفساید ستاره بارسا را پرچم زد. در دقیقه ۹۳ زابالتا روی مسی مرتکب خطای پنالتی شد که مسی پشت این ضربه ایستاد اما جو هارت پنالتی وی را دفع کرد در برگشت هم مسی با ضربه سر شیرجه‌ای خود نتوانست دروازه خالی را باز کند. با این برد تیم بارسا با آرامش کامل به استقبال دیدار برگشت خواهد رفت.

در دیگر بازی تیم یوونتوس میزبان دورتموند بود که با حساب ۲ بر یک این تیم را شکست داد. ابتدا کارلوس توس در دقیقه ۱۳ یووه را پیش انداخت اما مارکو رویس در دقیقه ۱۸ کار را به تساوی کشاند. آلوارو موراتا در دقیقه ۴۳ گل دوم یوونتوس را به ثمر رساند. در نیمه دوم تلاش دو تیم برای گلزنی بی فایده ماند تا بازی با همان نتیجه ۲ بر یک به سود یوونتوس خاتمه یابد.

گلی که دورتموند در خانه حریف به ثمر رساند امیدهای این تیم را برای بازی برگشت زنده نگه داشته است و حتی در صورتی که شاگردان یورگن کلوپ بتوانند یک بر صفر برنده شوند به مرحله یک چهارم نهایی صعود خواهند کرد.