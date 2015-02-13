محمد احسانی مدیر جدید شبکه یک در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا درست است فضلالله شریعت پناهی پس از انتصاب به عنوان مدیر گروه اجتماعی شبکه یک همچنان فعالیت در شبکه سه را نیز ادامه میدهد، اظهار کرد: خیر. او بیشتر نظارت دورادوری بر شبکه سه دارد و انشالله جایگزین او به زودی مشخص خواهد شد. وگرنه او از روز انتصاب در شبکه یک سیما مستقر شده است.
وی تولید برنامههای ترکیبی و تاکشوهای موفق در شبکه سه را دلیلی بر دعوت از شریعتپناهی دانست و در این باره که آیا دوباره شبکه یک هم دارای برنامههای گفتگومحور شبانهای چون «پارک ملت» و «خیابان ایران» خواهد شد، توضیح داد: بله همین طور است. اتفاقا او طرحهای خود برای شبکه یک را ارائه داده است. منتها ما در حال بررسی این طرحها هستیم، چون به تمهید مقدماتی نیاز است.
احسانی تأکید کرد: انشالله آثار نهایی این طرحها و بررسیشان را در سال 94 خواهید دید.
هماهنگی با شبکهها برای مشابه نبودن برنامههای سال تحویل
مدیر شبکه یک درباره ویژه برنامه سال تحویل این شبکه نیز گفت: برای سال تحویل نیز یکی دو طرح آمده است. اکنون در حال هماهنگی با تمام شبکههای سیما هستیم تا کارها مشابه هم نباشد و هماهنگی لازم انجام شود. خبر دارم که شبکههای دیگر هم مشغول بررسی طرح سال تحویل هستند.
وی همچنین درپاسخ به اینکه با جابجایی مدیر گروه اجتماعی شبکه سه به شبکه یک آیا ممکن است شاهد جابجایی مجریان و برنامهسازان این گروه هم باشیم؟ بیان کرد: من اطلاعی ندارم. ما علاقه داریم همه شبکهها در اوج بدرخشند. عرصه هم چندان خالی نیست و افرادی هستند که میتوانند در شبکههای گوناگون مشغول فعالیت باشند.
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