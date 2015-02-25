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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۱

ناصری:

کشاورزی شهرستان مهران متحول می شود

کشاورزی شهرستان مهران متحول می شود

ایلام-فرماندار شهرستان مهران گفت: در آینده ای نزدیک کشاورزی شهرستان مهران متحول می شود.

مراد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشتهای پهناور شهرستان مهران، این شهرستان را به یکی از قطبهای کشاورزی استان تبدیل کرده است و امروز محصولات مهمی نظیر ذرت، گندم و ...در این شهرستان تولید می شود.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه ها برای توسعه کشاورزی شهرستان مهران، توسعه آبیاری و استفاده از آب سدهای آل اسحاق، کنجانچم و سد ایلام است.

ناصری اظهار داشت: شهرستان مهران با توجه به موقیعت مرزی، در زمینه تولید محصولات کشاورزی می تواند صادرات گرا باشد چراکه این ظرفیت در مرز مهران وجود دارد.

وی افزود: هم اکنون سالانه بیش از ۲۵۰ تن محصولات صیفی در سطح شهرستان مهران برداشت می شود که بخشی از این تولیدات صادر می شود.

وی افزود: در حال حاضر ۳۳۰ نفر نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم در کاشت و برداشت محصولات مشغول به کار هستند.

فرماندار شهرستان مهران اظهار داشت: هم اکنون طرحهای آبیاری نوینی در سطح شهرستان برای توسعه کشاورزی شهرستان در حال اجراست که در صورت بهره برداری سطح تولیدات محصولات کشاورزی در شهرستان بیشتر می شود.

کد مطلب 2506191

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