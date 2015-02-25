کشاورزی شهرستان مهران متحول می شود

مراد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشتهای پهناور شهرستان مهران، این شهرستان را به یکی از قطبهای کشاورزی استان تبدیل کرده است و امروز محصولات مهمی نظیر ذرت، گندم و ...در این شهرستان تولید می شود.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه ها برای توسعه کشاورزی شهرستان مهران، توسعه آبیاری و استفاده از آب سدهای آل اسحاق، کنجانچم و سد ایلام است.

ناصری اظهار داشت: شهرستان مهران با توجه به موقیعت مرزی، در زمینه تولید محصولات کشاورزی می تواند صادرات گرا باشد چراکه این ظرفیت در مرز مهران وجود دارد.

وی افزود: هم اکنون سالانه بیش از ۲۵۰ تن محصولات صیفی در سطح شهرستان مهران برداشت می شود که بخشی از این تولیدات صادر می شود.

وی افزود: در حال حاضر ۳۳۰ نفر نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم در کاشت و برداشت محصولات مشغول به کار هستند.

فرماندار شهرستان مهران اظهار داشت: هم اکنون طرحهای آبیاری نوینی در سطح شهرستان برای توسعه کشاورزی شهرستان در حال اجراست که در صورت بهره برداری سطح تولیدات محصولات کشاورزی در شهرستان بیشتر می شود.