اکران سینماها در دست 12 فیلم/ آثار کودک و انیمیشن هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به اکران نوروزی سال 1394 و با توجه به اینکه فیلم های نوبت اکران نوروزی معمولا از دهه سوم اسفند ماه در سینماها اکران می شود، رقابت میان فیلم هایی که طی یک سال گذشته در انتظار نمایش بودند و باید تا پایان سال اکران شوند، آغاز شده است.
در حال حاضر 12 فیلم سینمایی با یکدیگر رقابت می کنند که از این میان 3 فیلم سینمایی در حوزه سینمای کودک و نوجوان هستند که از آن جمله می توان به انیمیشن «جمشید و خورشید» به کارگردانی بهروز یغماییان، انیمیشن «رستم و سهراب» به کارگردانی کیانوش دالوند و «گرداله و عمه غوله» به کارگردانی نادره ترکمانی اشاره کرد.
اما «ارسال آگهی تسلیت» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان از جمله فیلم هایی است که به تازگی به چرخه اکران اضافه شده است.
شما می توانید در این گزارش از آخرین آمار فروش فیلم ها در سینماهای تهران و شهرستان به تومان مطلع شوید:
عنوان فیلم
کارگردان
تهیه کننده
تعداد سینما
روزهای نمایش
فروش کل
همه چیز برای فروش
امیرحسین ثقفی
علی اکبر ثقفی
18
13
57000000
لامپ صد
سعید آقاخانی
محسن محسنی نسب
57
12
240000000
تمشک
سامان سالور
ساسان سالور
45
12
141000000
جمشید و خورشید
بهروز یغماییان
نادر یغماییان
18
12
27400000
چند مترمکعب عشق
جمشید محمودی
نوید محمودی
11
65
662800000
ملبورن
نیما جاویدی
جواد نوروزبیگی
27
61
1219000000
مجرد 40 ساله
شاهین باباپور
سید محسن جاهد
59
49
1286500000
رستم و سهراب
کیانوش دالوند
داریوش دالوند
6
49
160000000
گرداله و عمه غوله
نادره ترکمانی
نادره ترکمانی
35
33
76000000
روزگاری عشق و خیانت
داود بیدل
روح الله شمقدری
15
18
54400000
چهار باندی
محمد باقر خسروی
محمدعلی جامعی ندوشن
5
26
29400000
ارسال آگهی تسلیت
ابراهیم ابراهیمیان
حسن کلانی
12
4
12200000
از میان فیلم های در حال اکران، فیلم هایی چون «همه چیز برای فروش» به کارگردانی امیرحسین ثقفی، «لامپ صد» به کارگردانی سعید آقاخانی، «تمشک» به کارگردانی سامان سالور، «جمشید و خورشید» به کارگردانی بهروز یغماییان، «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی، «ملبورن» به کارگردانی نیما جاویدی، «مجرد 40 ساله» به کارگردانی شاهین باباپور و «گرداله و عمه غوله» به کارگردانی نادره ترکمانی علاوه بر تهران در شهرستان ها نیز در حال نمایش است.
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