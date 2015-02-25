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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۲

چهارشنبه‌ها با گیشه سینمای ایران

اکران سینماها در دست 12 فیلم/ آثار کودک و انیمیشن هم آمدند

اکران سینماها در دست 12 فیلم/ آثار کودک و انیمیشن هم آمدند

در آخرین روزهای سال 93، دوازده فیلم سینمایی در گیشه در حال رقابت هستند و «ارسال آگهی تسلیت» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان آخرین فیلمی است که به لیست فیلم های در حال اکران پیوست.

 به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به اکران نوروزی سال 1394 و با توجه به اینکه فیلم های نوبت اکران نوروزی معمولا از دهه سوم اسفند ماه در سینماها اکران می شود، رقابت میان فیلم هایی که طی یک سال گذشته در انتظار نمایش بودند و باید تا پایان سال اکران شوند، آغاز شده است.

در حال حاضر 12 فیلم سینمایی با یکدیگر رقابت می کنند که از این میان 3 فیلم سینمایی در حوزه سینمای کودک و نوجوان هستند که از آن جمله می توان به انیمیشن «جمشید و خورشید» به کارگردانی بهروز یغماییان، انیمیشن «رستم و سهراب» به کارگردانی کیانوش دالوند و «گرداله و عمه غوله» به کارگردانی نادره ترکمانی اشاره کرد.

اما «ارسال آگهی تسلیت» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان از جمله فیلم هایی است که به تازگی به چرخه اکران اضافه شده است.

شما می توانید در این گزارش از آخرین آمار فروش فیلم ها در سینماهای تهران و شهرستان به تومان مطلع شوید:

عنوان فیلم

کارگردان

تهیه کننده

تعداد سینما

روزهای نمایش

فروش کل

همه چیز برای فروش

امیرحسین ثقفی

علی اکبر ثقفی

18

13

57000000

لامپ صد

سعید آقاخانی

محسن محسنی نسب

57

12

240000000

تمشک

سامان سالور

ساسان سالور

45

12

141000000

جمشید و خورشید

بهروز یغماییان

نادر یغماییان

18

12

27400000

چند مترمکعب عشق

جمشید محمودی

نوید محمودی

11

65

662800000

ملبورن

نیما جاویدی

جواد نوروزبیگی

27

61

1219000000

مجرد 40 ساله

شاهین باباپور

سید محسن جاهد

59

49

1286500000

رستم و سهراب

کیانوش دالوند

داریوش دالوند

6

49

160000000

گرداله و عمه غوله

نادره ترکمانی

نادره ترکمانی

35

33

76000000

روزگاری عشق و خیانت

داود بیدل

روح الله شمقدری

15

18

54400000

چهار باندی

محمد باقر خسروی

محمدعلی جامعی ندوشن

5

26

29400000

ارسال آگهی تسلیت

ابراهیم ابراهیمیان

حسن کلانی

12

4

12200000

از میان فیلم های در حال اکران، فیلم هایی چون «همه چیز برای فروش» به کارگردانی امیرحسین ثقفی، «لامپ صد» به کارگردانی سعید آقاخانی، «تمشک» به کارگردانی سامان سالور، «جمشید و خورشید» به کارگردانی بهروز یغماییان، «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی، «ملبورن» به کارگردانی نیما جاویدی، «مجرد 40 ساله» به کارگردانی شاهین باباپور و «گرداله و عمه غوله» به کارگردانی نادره ترکمانی علاوه بر تهران در شهرستان ها نیز در حال نمایش است.

کد مطلب 2506192

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