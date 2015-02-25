اکران سینماها در دست 12 فیلم/ آثار کودک و انیمیشن هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به اکران نوروزی سال 1394 و با توجه به اینکه فیلم های نوبت اکران نوروزی معمولا از دهه سوم اسفند ماه در سینماها اکران می شود، رقابت میان فیلم هایی که طی یک سال گذشته در انتظار نمایش بودند و باید تا پایان سال اکران شوند، آغاز شده است.

در حال حاضر 12 فیلم سینمایی با یکدیگر رقابت می کنند که از این میان 3 فیلم سینمایی در حوزه سینمای کودک و نوجوان هستند که از آن جمله می توان به انیمیشن «جمشید و خورشید» به کارگردانی بهروز یغماییان، انیمیشن «رستم و سهراب» به کارگردانی کیانوش دالوند و «گرداله و عمه غوله» به کارگردانی نادره ترکمانی اشاره کرد.

اما «ارسال آگهی تسلیت» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان از جمله فیلم هایی است که به تازگی به چرخه اکران اضافه شده است.

شما می توانید در این گزارش از آخرین آمار فروش فیلم ها در سینماهای تهران و شهرستان به تومان مطلع شوید:

عنوان فیلم کارگردان تهیه کننده تعداد سینما روزهای نمایش فروش کل همه چیز برای فروش امیرحسین ثقفی علی اکبر ثقفی 18 13 57000000 لامپ صد سعید آقاخانی محسن محسنی نسب 57 12 240000000 تمشک سامان سالور ساسان سالور 45 12 141000000 جمشید و خورشید بهروز یغماییان نادر یغماییان 18 12 27400000 چند مترمکعب عشق جمشید محمودی نوید محمودی 11 65 662800000 ملبورن نیما جاویدی جواد نوروزبیگی 27 61 1219000000 مجرد 40 ساله شاهین باباپور سید محسن جاهد 59 49 1286500000 رستم و سهراب کیانوش دالوند داریوش دالوند 6 49 160000000 گرداله و عمه غوله نادره ترکمانی نادره ترکمانی 35 33 76000000 روزگاری عشق و خیانت داود بیدل روح الله شمقدری 15 18 54400000 چهار باندی محمد باقر خسروی محمدعلی جامعی ندوشن 5 26 29400000 ارسال آگهی تسلیت ابراهیم ابراهیمیان حسن کلانی 12 4 12200000

از میان فیلم های در حال اکران، فیلم هایی چون «همه چیز برای فروش» به کارگردانی امیرحسین ثقفی، «لامپ صد» به کارگردانی سعید آقاخانی، «تمشک» به کارگردانی سامان سالور، «جمشید و خورشید» به کارگردانی بهروز یغماییان، «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی، «ملبورن» به کارگردانی نیما جاویدی، «مجرد 40 ساله» به کارگردانی شاهین باباپور و «گرداله و عمه غوله» به کارگردانی نادره ترکمانی علاوه بر تهران در شهرستان ها نیز در حال نمایش است.