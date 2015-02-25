دومین جشنواره ورزشی محلات کرج به نیمه راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این اقدام ارزشمند شهرداری کرج از سال گذشته و با پیشنهاد اعضای کمیسیون سلامت پارلمان شهری وموافقت نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهررنگ واقعیت گرفت و سال گذشته با مشارکت ۳ هزار شهروند و امسال با مشارکت ۱۵ هزار نفر در حال برگزاری است.

اتفاقی که می تواند برای کلانشهر کرج که با کوهی از ناهنجاری هابی اجتماعی به خصوص در مناطق پایین دست و کم برخوردار خود روبه رو است یک فرصت تازه برای روی آوردن مردم کوی و برزن به ورزش و فعالیت های بدنی باشد و آنها را به سمت ورزش شهروندی سوق دهد.

برگزاری جشنواره محلات توام با انرژی مثبت در شهر است

حسین سعیدی سیرایی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، در این ارتباط با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره اقدام مدیریت شهری کرج را یک هدیه به مردم فهیم کرج می داند و می گوید: با توجه به گستردگی شهر و جمعیت زیاد آن کار را بسیار سخت و نفس گیر ارزیابی کردیم اما با حمایت های اعضای شورای شهر و شهرداری کرج اجرای این برنامه در دستور کار قرار گرفت و در دوره نخست با رشته های محدود و با مشارکت ۳ هزار نفری شهروندان به انجام رسید.

سعیدی سیرایی در ادامه تاکید کرد: برگزاری این دوره و بازخوردهای خوب آن در میان شهروندان کرجی آنقدر مثبت و توام با انرژی های خوب بود که ما را بر آن داشت برای دوره دوم با جدیت بیشتری وارد عمل شویم و با گسترش این جشنواره طیف بیشتری از مردم را در این جشنواره و فستیوال محلی دخیل کنیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج با بیان اینکه در برگزاری دوره دوم بیش از گذشته نظر کارشناسی هیات های ورزشی را اخذ کردیم گفت: در نوع رشته ها و کیفیت برگزاری آن از حیث رده های سنی مشاوره های خوبی را از هیئت های ورزشی گرفتیم و در نهایت مسابقات را در ۱۰ رشته آقایان و ۸ رشته بانوان آغاز کردیم.

این مسئول افزود: استقبال مردم از این دوره را نشانگر اعتماد مردم به نفس برگزاری این رویداد ورزشی می دانیم.

برگزاری جشنواره محلات به افزایش نشاط اجتماعی در شهر کمک می کند

وی یادآور می شود: افزایش ۵ برابری شرکت کنندگان نسبت به دوره قبل گواه این مساله است که اگر برنامه های متنوع و خوبی در حوزه شهرنشینی و ورزش شهروندی ترتیب داده شود مردم با حضورشان مهر تاییدی بر آن خواهند زد و خوشحالم که در این دوره مردم در مناطق مختلف شهر کرج و حتی مناطق حاشیه ای در آن مشارکت کردند و به نوعی بر تلاش و اقدام ما صحه گذاشتند.

سعیدی سیرایی با بیان اینکه این جشنواره به نیمه رسیده است گفت: ۱۰ روز از برگزاری این جشنواره سپری شده و همراهی خوب مردم بدون کوچکترین مشکل به جشنواره نشاط خاصی بخشیده است امیدوارم در روزهای باقیمانده نیز بتوانیم با برگزاری مطلوب این جشنواره و مراسم اختتامیه از تیم ها و نفرات برتر حسن ختام خوبی برای این جشنواره رقم بزنیم.

حسین سعیدی سیرایی در پایان با اشاره به سخنان شهردار کرج مبنی بر مشارکت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفری مردم در دوره آتی اشاره کرد و گفت: این اتفاق با توجه به علاقمندی که ما از مردم دیدیم دور از دسترس نیست با توجه به تجربه های بدست آمده در سال آینده مقدمات برگزاری جشنواره ای با حضور چند ده هزار نفری مردم را در مدت زمان افزونتر را فراهم کنند تا شهر کرج در زمان بیشتری از سال در محلات خود شاهد پویایی وجنب وجوش وتحرک باشد.

محلات کلانشهر کرج ظرفیت بالایی در برگزاری جشنواره محلات دارند

در ادامه محسن عبدلی معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج که مسئولیت ستاد اجرایی دومین دوره جشنواره را نیز دارد هم در گفتگو با خبرنگار مهر به آنچه در این ده روز در این رویداد ورزشی گذشته پرداخت و گفت: ما تاکنون مسابقات دوچرخه سواری آقایان، تنیس روی میز، دارت و آمادگی جسمانی بانوان، شطرنج آقایان و بانوان را در اماکن تحت پوشش شهرداری کرج به پایان برده ایم و مسابقات فوتسال و والیبال نیز در برخی مناطق به پایان رسیده و در سایر محلات با توجه به کثرت تیم ها ادامه دارد.

عبدلی افزود: ما در دومین دوره جشنواره ورزشی محلات تلاش کرده ایم توازنی در بین ورزش های گروهی و انفرادی ایجاد کنیم و خوشبختانه هر دو این ورزش ها با اقبال خوب مردم مواجه شده است.

عبدلی تصریح کرد: ثبت نام بیش از ۶۰۰ تیم در فوتسال و والیبال یک حدنصاب جدید در مسابقاتی از این دست است و نشان از پتانسیل بالای محلات مختلف کلانشهر کرج دارد در عین حال ثبت نام بیش از ۷۰۰ نفر از بانوان کرجی در مسابقات آمادگی جسمانی گواه این موضوع است که زنان، دختران و مادران این کلانشهر علاقمند به فعالیت های ورزشی هستند و ما بایستی این امکان را برای آنها به شکل مطلوب تری مهیا کنیم.

این مسئول در پاان برگزاری دومین جشنواره ورزشی محلات کرج با تقدیر از همکاری شهروندان با متولیان برگزاری مسابقات اذعان داشت: خوشبختانه در این ۱۰ روز کمترین مشکلی از سوی مردم در حین برگزاری مسابقات ایجاد نشده است و این خود نشانگر اهمیت این مسابقات برای مردم دارد.