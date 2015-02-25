غرش موشک های ساحل به دریای غدیر درتنگه هرمز/ شلیک دو موشک بالستیک

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله از رزمایش بزرگ پیامبر اعظم 9 (ص) سپاه پاسداران دقایقی پیش عملیات انهدام پهپاد دشمن متجاوز با استفاده از سلاح های دوش پرتاب نیروی دریایی سپاه با موفقیت انجام شد. در ادامه عملیات شلیک موشک های ساحل به دریای غدیر با موفقیت اجرا شد.

در این بخش از رزمایش دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با بیان اینکه برد موشک های ساحل به دریای ما به حدی که برای شلیک از ساحل به دورترین نقاط دریایی کفایت می کند، اظهار داشت: هفته آینده حجم انبوهی از موشک های ساحل به دریای غدیر با برد 300 کیلومتر دریافت می شود.

وی افزود: این موشک ها به گونه ای طراحی شده که با حداقل فاصله با آب به هدف برخورد می کند تا قدرت انهدام را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه این مرحله از رزمایش موشک های هوا به سطح توسط بالگردهای رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شلیک شد و با موفقیت به هدف اصابت کرد؛ هدف طراحی شده برای اصابت به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه دو سوم طول ناوهای واقعی آمریکایی را دارد.

دریادار فدوی با اشاره به قدرت تخریب این موشک ها و آسیب پذیری ناوهای دشمن اظهار داشت: آخرین اظهارنظر یکی از مقامات آمریکایی مربوط به حدود یک ماه و نیم قبل بوده است که گفته بود ما را از شر باروت در داخل ناوهایمان نجات دهید؛ این نشان دهنده شدت آسیب پذیری ناوهای آنها در برابر موشک های ماست.

همچنین دو موشک بالستیک زمین به دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برد بیش از 270 کیلومتر در رزمایش پیامبر اعظم(ص) 9 از منطقه جاسک به سمت هدف ناو هواپیمابر شلیک شد.

شلیک 400 راکت به ماکت ناو هواپیمابر نیمیتز امریکا که طولی حدود 333 متر دارد از 15 شناور تندروی ذوالفقار صورت گرفت.

در این رزمایش 20 فروند موشک از سامانه‌های موشکی سپاه که اعم از 4 موشک ساحل به دریا، 12 موشک ساحل به دریا توسط شناورهای تندروی ذوالفقار و دو موشک بالستیک زمین به دریا است به هدف واحد یعنی ماکت ناوهواپیمابر شلیک شد.