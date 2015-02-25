فوت ناشی از گازگرفتگی در اردبیل ۲۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولیزاده صبح چهارشنبه در جلسه شورای معاونان پزشکی قانونی اردبیل اضافه کرد: در این مدت ۱۰ نفر در استان اردبیل به علت گاز گرفتگی مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست داده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۵ در صدی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه از این تعداد هفت نفر مرد و سه نفر زن بوده اند، تصریح کرد: علت اصلی فوت این افراد بی احتیاطی در استفاده از وسایل گاز سوز و عدم رعایت نکات ایمنی بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با تاکید بر توصیه های پیشگیرانه متذکر شد: عمده ترین منبع تولید این گاز سوختن ناقص نفت و گاز است ولی بر اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی بویژه در محیط های در بسته و فاقد اکسیژن ممکن است تولید شود.

به گفته وی هم اکنون استفاده از آبگرمکن یا بخاری های مستعمل یا دارای نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب در منزل را بیشترین موارد و دلایل ابتلا به مسمومیت عنوان کرد.

ولیزاده با تاکید بر اینکه تمایل این گاز برای ترکیب با هموگلوبین خون انسان ۲۵۰ برابر بیش از اکسیژن است، یادآور شد: لذا با بالا رفتن درصد آن در هوای اتاق، به سرعت باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد و اکسیژن رسانی به بافت های مختلف بدن از جمله مغز و قلب را دچار اختلال می کند که به علت بی رنگ و بی بو بودن ممکن است وجود آن در محیط تا زمان ایجاد علایم مسمومیت شدید مورد توجه واقع نشود.

وی علایم مسمومیت حاد با این گاز را شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شکمی و سپس حالت بیهوشی، تشنج و اغما برشمرد و ادامه داد: در بیماران مبتلا به ناراحتی های قلبی ممکن است تشدید بیماری یک علامت هشدار دهنده باشد.

ولیزاده سفتی عضلات، افزایش تعداد تنفس، کاهش فشار خون و گاه تنگی مردمک ها را از سایر علایم مسمومیت گاز منوکسید کربن دانست و عنوان کرد: باید توجه داشت که اگر فردی بر اثر ابتلا به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست ندهد ممکن است دچار نواقص عصبی و روانی پیشرفته نظیر فلج عضوی یا اختلال قوای مغز ی‌شود.